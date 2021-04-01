Главгосэкспертиза России и Вологодская область будут вести совместную работу по повышению качества проектирования и развитию инновационных технологий, в том числе информационного моделирования, проводить мониторинг, анализ и разработку мер по своевременному реагированию на изменения профильного законодательства. Также область получит доступ к Единой цифровой платформе экспертизы.

«Подключиться к виртуальному офису в ЕЦПЭ, где пакетная загрузка и подписание документации происходят в один клик, можно в любой точке, где есть интернет. Платформа предусматривает экстерриториальный принцип работы экспертов: пользователи платформы могут привлечь к работе специалистов со всей России и получают доступ к единой базе данных, содержащей информацию об актуальных нормативно-правовых актах, типовых ошибках, замечаниях и критериях оценки проектов», - рассказал начальник Главгосэкспертизы России Игорь Манылов.

Также достигнуты договоренности о разработке и актуализации сметных нормативов, расценок и цен, укрупненных нормативов цены строительства и укрупненных нормативов цены конструктивных решений, индексов изменения сметной стоимости строительства. Кроме того, регион и Главгосэкспертиза будут совместно развивать и внедрять инновационные образовательные технологии для подготовки кадров строительного сектора области.