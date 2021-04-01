Оборонка, нефтянка, судостроение и геофизика.
1 апреля 2021, 13:15
Рубрика: Контракты
Метки: ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА, ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА
Отрасль: Строительство
Главгосэкспертиза России и Вологодская область будут вести совместную работу по повышению качества проектирования и развитию инновационных технологий, в том числе информационного моделирования, проводить мониторинг, анализ и разработку мер по своевременному реагированию на изменения профильного законодательства. Также область получит доступ к Единой цифровой платформе экспертизы.
«Подключиться к виртуальному офису в ЕЦПЭ, где пакетная загрузка и подписание документации происходят в один клик, можно в любой точке, где есть интернет. Платформа предусматривает экстерриториальный принцип работы экспертов: пользователи платформы могут привлечь к работе специалистов со всей России и получают доступ к единой базе данных, содержащей информацию об актуальных нормативно-правовых актах, типовых ошибках, замечаниях и критериях оценки проектов», - рассказал начальник Главгосэкспертизы России Игорь Манылов.
Также достигнуты договоренности о разработке и актуализации сметных нормативов, расценок и цен, укрупненных нормативов цены строительства и укрупненных нормативов цены конструктивных решений, индексов изменения сметной стоимости строительства. Кроме того, регион и Главгосэкспертиза будут совместно развивать и внедрять инновационные образовательные технологии для подготовки кадров строительного сектора области.
«В план строительства, реконструкции и капитального ремонта в Вологодской области на 2021-2023 годы вошло 172 объекта, по многим из которых уже готовят проектно-сметную документацию. Регион планирует развивать и территории непромышленных предприятий, в том числе в туристско-рекреационной сфере. Решение этих задач требует перехода к системам и технологиям, направленным на оптимизацию и автоматизацию процессов строительства, а также включения сметчиков, проектировщиков и экспертов в общую информационную среду. Так что мы готовы плотно работать с Главгосэкспертизой над цифровизацией строительной отрасли региона», - заявил Олег Кувшинников.
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter