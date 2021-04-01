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Главгосэкспертиза России и правительство Вологодской области формируют единое пространство стройкомплекса региона

Главгосэкспертиза России и Вологодская область будут вести совместную работу по повышению качества проектирования и развитию инновационных технологий, в том числе информационного моделирования, проводить мониторинг, анализ и разработку мер по своевременному реагированию на изменения профильного законодательства. Также область получит доступ к Единой цифровой платформе экспертизы.

«Подключиться к виртуальному офису в ЕЦПЭ, где пакетная загрузка и подписание документации происходят в один клик, можно в любой точке, где есть интернет. Платформа предусматривает экстерриториальный принцип работы экспертов: пользователи платформы могут привлечь к работе специалистов со всей России и получают доступ к единой базе данных, содержащей информацию об актуальных нормативно-правовых актах, типовых ошибках, замечаниях и критериях оценки проектов», - рассказал начальник Главгосэкспертизы России Игорь Манылов.

Также достигнуты договоренности о разработке и актуализации сметных нормативов, расценок и цен, укрупненных нормативов цены строительства и укрупненных нормативов цены конструктивных решений, индексов изменения сметной стоимости строительства. Кроме того, регион и Главгосэкспертиза будут совместно развивать и внедрять инновационные образовательные технологии для подготовки кадров строительного сектора области.

«В план строительства, реконструкции и капитального ремонта в Вологодской области на 2021-2023 годы вошло 172 объекта, по многим из которых уже готовят проектно-сметную документацию. Регион планирует развивать и территории непромышленных предприятий, в том числе в туристско-рекреационной сфере. Решение этих задач требует перехода к системам и технологиям, направленным на оптимизацию и автоматизацию процессов строительства, а также включения сметчиков, проектировщиков и экспертов в общую информационную среду. Так что мы готовы плотно работать с Главгосэкспертизой над цифровизацией строительной отрасли региона», - заявил Олег Кувшинников.

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Источник: ФАУ "Главгосэкспертиза России"

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