Hayat Group построит в особо-экономической зоне Калуга в Боровском районе Калужской области завод по производству туалетной бумаги, бумажных полотенец и салфеток, а также бумаги-основы туалетной бумаги. Объем инвестиций в проект составит 9 млрд рублей, сообщает в среду, 31 марта пресс-служба компании.

"Это будет четвертый по счету завод компании на территории России, мощность которого составит 70 тысяч тонн продукции в год. Объем инвестиций в проект составит 9 млрд рублей", - сказали в пресс-службе.

Общая численность сотрудников на калужском производстве достигнет 600 человек. Калужский завод должен укрепить позиции Hayat Россия как крупнейшего производителя товаров санитарно-гигиенического направления в стране с общей производственной мощностью 280 тысяч тонн. Общий объем инвестиций в РФ достигает 60 млрд рублей.

Компания поставляет свою продукцию в 88,5 тысяч торговых точек по всей России и экспортирует ее в 14 стран мира. Завод в Калужской области станет полностью инновационным с автоматизированнымии передовыми ресурсосберегающими системами.

Hayat Group основана в Турции. Специализируется на производстве чистящих и моющих средств под торговой маркой Bingo, санитарно-гигиенической бумажной продукции Papia, Familia, Focus, Teno, средств гигиены для женщин Molped, средств гигиены для детей Molfix, подгузников для взрослых Joly и Evony.

Фото: пресс-службы компании