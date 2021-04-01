Компании Schneider Electric и Black & Veatch* полностью завершили работы по вводу в эксплуатацию микрогрида на авиационной базе морской пехоты Мирамар (Miramar) в Сан-Диего, в американском штате Калифорния.

В состав микрогрида на авиабазе Мирамар, которая занимает площадь 23 тыс. акров (≈9 300 га) и где базируется 3-е крыло морской авиации, входят генерирующие объекты на базе дизельного топлива (4 МВт), природного газа (3 МВт), свалочного газа (3,2 МВт) и солнечной энергии (1,3 МВт). За счет гранта в размере $ 5 млн, выделенного Калифорнийской энергетической комиссией (California Energy Commission), Schneider Electric дополнительно установила систему накопления электроэнергии на базе литий-ионных аккумуляторных батарей мощностью 2 МВт и энергоемкостью 2 МВт*ч, а также систему управления потреблением электроэнергии на отопление, вентиляцию и кондиционирование мощностью 1,6 МВт. Микрогрид Мирамар управляется из центра управления электро- и водоснабжением (energy and water operations center) авиабазы, где у диспетчеров есть полная информация о функционировании микрогрида, которая обеспечивается программным обеспечением диспетчерского управления и сбора данных (supervisory control and data acquisition software) Schneider Electric и сертифицированной сетью датчиков.

Надежность функционирования микрогрида Мирамар была протестирована во время полномасштабных учений по проверке готовности к обеспечению устойчивости и надежности, а также способности поддерживать работу инфраструктуры авиабазы при полной нагрузке в июне прошедшего года. Во время имитации отключения централизованного электроснабжения микрогрид в течение суток работал в изолированном режиме от сети общего пользования, и, при этом, все требуемые операции на примерно 100 значимых объектах авиабазы были успешно выполнены, включая работы на стоянке и техническое обслуживание самолетов.

Микрогрид Мирамар также дважды использовался прошедшей осенью для оказания помощи коммунальной компании San Diego Gas & Electric (SDG & E)** в периоды пиковых нагрузок на энергосистему. По словам представителей Schneider Electric и Black & Veatch, во время плановых отключений электроэнергии (в целях обеспечения общественной безопасности в условиях высоких рисков лесных пожаров) микрогрид позволил SDG & E обеспечить электроснабжение тысяч домов. По словам управляющего по энергетике авиабазы Мирамар Мика Васко, микрогрид не только повышает надежность функционирования авиабазы за счет способности обеспечивать автономное энергоснабжение на период до 14 дней, но и позволяет значительно снизить выбросы вредных веществ за счет интеграции в систему энергоснабжения ВИЭ.

Информационно-аналитический ресурс Microgrid Knowledge

* Black & Veatch – крупнейшая международная инжиниринговая, строительная и консалтинговая компания в районе Канзас-Сити. Основана в 1915 г., штаб-квартира компании находится в Оверленд-Парке (Overland Park), в штате Канзас. Компания специализируется в области развития энергетической, нефтяной, газовой и телекоммуникационной инфраструктур, использования водных ресурсов, горнодобывающей промышленности, созданию центров обработки данных и «умных» городов.

** Компания San Diego Gas & Electric (SDG&E) – базирующаяся в Сан-Диего государственная коммунальная компания, которая обеспечивает природным газом и электроэнергией более 3,3 млн потребителей в округе СанДиего и округе Оранж на юго- западе Калифорнии (США).