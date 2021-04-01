Инвестором и исполнителем строительно-монтажных работ на территории гимназии им. Ф.К. Салманова, детского сада № 22 «Сказка» и средней общеобразовательной школы № 8 им. А.Н. Сибирцева в Сургуте выступило АО «Газпром энергосбыт Тюмень».

В 1 квартале 2021 года в рамках энергосервисных контрактов, заключенных по итогам открытых конкурсных процедур, специалисты компании заменили 129 устаревших уличных ламп на современное энергоэффективные светодиодные светильники. В гимназии им. Ф.К. Салманова светильники были установлены на невысоких опорах торшерного типа, в детском саду № 22 «Сказка» и средней общеобразовательной школе № 8 им. А.Н. Сибирцева — на фасадах зданий. Все световое оборудование отличается высокой надежностью и длительным сроком службы — порядка десяти лет.

«Суммарный объем инвестиций, вложенных в инженерную инфраструктуру трех образовательных учреждений, — 3,3 млн рублей. Модернизация системы наружного освещения снизит объем электропотребления образовательных учреждений в среднем на 70 % по сравнению с 2020 годом. За счет экономии потребления электроэнергии, которая составит 461 тыс. кВт, компания сможет вернуть вложенные средства в течение срока действия энергосервисных контрактов», — рассказал заместитель генерального директора по производственным вопросам АО «Газпром энергосбыт Тюмень» Владимир Корабельников.

Рекордсменом по экономии электроэнергии среди трех образовательных учреждений станет гимназия им. Ф.К. Салманова (75,7 %), где в этом году установлено 92 энергоэффективных светодиодных светильника по периметру сразу двух корпусов — на пр. Комсомольский, 13/1 и ул. Геологическая, 19.

«Это не первый наш опыт работы с компанией «Газпром энергосбыт Тюмень» в рамках энергосервисного контракта. Монтажные работы всегда выполняются точно в срок и без нареканий. Качество освещения значительно улучшилось, теперь близлежащая территория зданий хорошо просматривается, что имеет огромное значение, в том числе с точки зрения обеспечения безопасности», — прокомментировала директор МБОУ Гимназия им. Ф.К. Салманова Галина Мисюля.

Стоит отметить, что данный вид услуг, направленных на энергосбережение и соблюдение требований законодательства по снижению суммарного объема потребления электроэнергии, АО «Газпром энергосбыт Тюмень» оказывает различным бюджетным организациям уже седьмой год подряд.