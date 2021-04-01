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Минэнерго разрабатывает законопроект об усилении финансовой дисциплины на оптовом рынке электроэнергии и мощности

Для улучшения системы взаиморасчётов в сфере услуг по энергоснабжению, повышения уровня платёжной дисциплины и недопущения нецелевого использования средств, предназначенных поставщикам энергоресурсов и сетевым организациям, без внедрения механизма лицензирования энергосбытовой деятельности, во исполнение поручений Президента и Правительства России Минэнерго разрабатывает законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике» в части усиления контроля показателей финансового состояния и финансовой дисциплины участников оптового рынка электрической энергии и мощности».

Проектом предполагается установление требований к энергосбытовым организациям на оптовом рынке по выполнению показателей финансового состояния и финансовой дисциплины, в том числе при расчётах за оказанные сетевыми компаниями услуги по передаче электроэнергии. Также законопроектом планируется расширить функционал Ассоциации «НП Совет рынка» по анализу и мониторингу таких показателей с наделением правом лишения статуса субъекта оптового рынка.

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Источник: Министерство энергетики России

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