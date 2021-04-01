Системный оператор провел конкурентный отбор субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, оказывающих услуги по управлению спросом на электрическую энергию в период с апреля по июнь 2021 года.

Отбор проводился в рамках пилотного проекта по вовлечению в управление спросом розничных потребителей с участием специализированных организаций-агрегаторов управления спросом. Заявки были поданы 53 компаниями в отношении 345 объектов управления. По итогам процедуры отобраны заявки 38 участников в отношении 239 объектов агрегированного управления.

Среди агрегаторов – энергосбытовые компании и гарантирующие поставщики, электросетевые и генерирующие компании, а также независимые агрегаторы. Потребители розничного рынка электроэнергии, чью способность снижать потребление будут представлять агрегаторы, относятся к различным отраслям экономики – машиностроению, пищевой промышленности, нефтедобыче и транспорту, телекоммуникациям, сельскому хозяйству, также в их числе офисные и торговые центры и другие разновидности потребителей электроэнергии, включая частные домохозяйства. Среди них есть государственные и частные компании, в том числе дочерние предприятия зарубежных компаний, а также бюджетные организации.

Предельный объем услуг по управлению спросом на электрическую энергию на 2021 год составляет 1 % спроса на мощность в соответствующей ценовой зоне оптового рынка электроэнергии: для первой ценовой зоны оптового рынка – 1442,13 МВт, для второй ценовой зоны оптового рынка – 423,88 МВт. Всего поданный плановый объем снижения потребления для первой ценовой зоны оптового рынка составил 832,30 МВт, для второй ценовой зоны оптового рынка – 140,59 МВт, отобранный – 640,80 МВт для первой ценовой зоны, 96,56 МВт – для второй ценовой зоны оптового рынка.

Критерием конкурентного отбора является минимизация общей стоимости совокупного объема оказания услуг по управлению спросом на электрическую энергию, определяемого по итогам отбора.

По итогам конкурентного отбора средневзвешенная цена оказания услуг в первой ценовой зоне составила 255 407,48 руб./МВт в месяц, во второй ценовой зоне – 498 281,18 руб./МВт в месяц.