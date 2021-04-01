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Николай Шульгинов провёл рабочую встречу с главой "Татэнерго" Раузилом Хазиевым

Николай Шульгинов провёл рабочую встречу с главой Татэнерго Раузилом Хазиевым

1 апреля 2021, 16:30
Рубрика: Встречи
Метки: МИНЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Министерство энергетики России

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Николай Шульгинов и генеральный директор «Татэнерго» Раузил Хазиев в ходе рабочей встречи обсудили функционирование энергообъектов компании.

Стороны обсудили приоритетные направления развития «Татэнерго», запланированные мероприятия по обеспечению надёжности функционирования оборудования, планы по повышению эффективности работы энергоообъектов.

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Источник: Министерство энергетики России

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