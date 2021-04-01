1 апреля крупнейшему производителю кабельной продукции Республики Беларусь ПО “Энергокомплект” исполнилось 29 лет. Официальные поздравления уже появились на сайте ПО Энергокомплект и ООО «ГК ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ МФ»

“Желаем процветания, устойчивого развития, поддержание репутации. Сотрудникам желаем крепкого здоровья, оптимизма, трудолюбия, счастья и стремления к общему успеху и благополучию. Поздравляем Вас от всего сердца!”

Производственное объединение «Энергокомплект» включает четыре современных производственных цеха с развитой инфраструктурой, развитую систему дистрибуции с филиалами в России, Беларуссии, Украине и Эстонии. Компания входит в десятку крупнейших кабельных компаний стран СНГ.

На предприятии занято порядка 600 квалифицированных специалистов и рабочих, из них 26% — инженерно-технический персонал. Весь управленческий персонал имеет высшее образование, рабочие — специальное техническое.

История становления предприятия начинается с 1 апреля 1992 года с регистрации производственно-монтажного предприятия «Энергокомплект».

В 1997 году начало функционировать общество с ограниченной ответственностью «Производственное объединение «Энергокомплект» в Витебске (Республика Беларусь).

В 1998 году освоено производство проводов для воздушных линий электропередач.

В 1999-2000 годах налажено производство установочных проводов АПВ, силовых алюминиевых кабелей АВВГ и проводов самонесущих марки СИП.

В течение 2003 года предприятие освоило выпуск силовых кабелей сечением свыше 95 мм2 и кабелей с секторными жилами, бронированных кабелей крупных сечений.

В апреле 2009 года был произведен запуск линии Maillefer, позволившей наладить производство высоковольтных кабелей. В этот период запущена испытательная станция для проверки высоковольтных кабелей.

Компания активно развивается и продолжает инвестировать в оборудование, привлекает специалистов и расширяет географию поставок.

Например, в 2020-м году компания изготовила опытный образец — кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена напряжением 220 киловольт. Данный кабель в Республике Беларусь ранее не производился.

Российское подразделение ООО «ГК Энергокомплект МФ» ориентировано на соблюдение всех достигнутых договоренностей, развитие и поддержание длительных партнерских взаимоотношений, поставку продукции в согласованные сроки, а так же гибкую систему ценообразования и форм оплаты.

Более 600 компаний являются партнерами и постоянными клиентами, среди которых: ПАО «РОССЕТИ», ПАО «Транснефть», ПАО «Газпром», ПАО «Лукойл», «Российские железные дороги», АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», ПАО «МОЭСК», АО «МОСОБЛЭНЕРГО», Ассоциация «Русский свет», ЗАО «ЭТМ» и многие другие.

Ассортимент поставляемой продукции составляет более 7 500 марко-размеров, а производственная база непрерывно развивается с учетом всех новых тенденций на рынке.

Коллектив ООО "ГК Энергокомплект МФ" так же поздравил компанию с Днем Рождения.