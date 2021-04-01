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1 апреля 2021, 11:57
Рубрика: Компании
Метки: ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ МФ, ПО ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ
Отрасль: Кабельная промышленность
1 апреля крупнейшему производителю кабельной продукции Республики Беларусь ПО “Энергокомплект” исполнилось 29 лет. Официальные поздравления уже появились на сайте ПО Энергокомплект и ООО «ГК ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ МФ»
“Желаем процветания, устойчивого развития, поддержание репутации. Сотрудникам желаем крепкого здоровья, оптимизма, трудолюбия, счастья и стремления к общему успеху и благополучию. Поздравляем Вас от всего сердца!”
Производственное объединение «Энергокомплект» включает четыре современных производственных цеха с развитой инфраструктурой, развитую систему дистрибуции с филиалами в России, Беларуссии, Украине и Эстонии. Компания входит в десятку крупнейших кабельных компаний стран СНГ.
На предприятии занято порядка 600 квалифицированных специалистов и рабочих, из них 26% — инженерно-технический персонал. Весь управленческий персонал имеет высшее образование, рабочие — специальное техническое.
История становления предприятия начинается с 1 апреля 1992 года с регистрации производственно-монтажного предприятия «Энергокомплект».
Российское подразделение ООО «ГК Энергокомплект МФ» ориентировано на соблюдение всех достигнутых договоренностей, развитие и поддержание длительных партнерских взаимоотношений, поставку продукции в согласованные сроки, а так же гибкую систему ценообразования и форм оплаты.
Более 600 компаний являются партнерами и постоянными клиентами, среди которых: ПАО «РОССЕТИ», ПАО «Транснефть», ПАО «Газпром», ПАО «Лукойл», «Российские железные дороги», АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», ПАО «МОЭСК», АО «МОСОБЛЭНЕРГО», Ассоциация «Русский свет», ЗАО «ЭТМ» и многие другие.
Ассортимент поставляемой продукции составляет более 7 500 марко-размеров, а производственная база непрерывно развивается с учетом всех новых тенденций на рынке.
Коллектив ООО "ГК Энергокомплект МФ" так же поздравил компанию с Днем Рождения.
Хотим поздравить с этим праздником весь коллектив.
Проделана немалая работа, чтобы достичь всего того, что сейчас есть.
Мы искренне хотим пожелать развития, стабильности, финансового благополучия, чтобы все поставленные цели и задачи были выполнены в срок.
Пусть не будет преград на Вашем пути, все идет легко и просто.
С праздником!
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