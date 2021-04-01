Приглашаем вас посетить ExpoElectronica и ElectronTechExpo 2021

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1 апреля 2021, 14:45
Рубрика: Мероприятия
Метки: ExpoElectronica, ElectronTechExpo
Приглашаем вас посетить ExpoElectronica и ElectronTechExpo - первые крупнейшие выставки электронной отрасли, которые состоятся офлайн с 13 по 15 апреля 2021 года в МВЦ «Крокус Экспо», 3 павильон, 14 зал!
200 + участников 80+ дистрибьюторов оборудования
30+ деловых мероприятий впервые премия electronica
Получите бесплатный электронный билет>>
Среди участников 2021 года: российские компании-производители, дистрибьюторы и представительства зарубежных компаний.
Список участников ExpoElectronica Список участников ElectronTechExpo
Вас ждут 3 дня активного делового общения и демонстрации новейших продуктов!
Посещение выставки позволит:
Участники ждут встречи с вами. Посетите выставки и решите свои бизнес задачи за 3 дня!
ОТКРЫТОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Постоянно действующей Рабочей группы при Экспертном Совете по электронной и радиоэлектронной промышленности Госдумы РФ
В рамках сессии будет объявлено о создании нового отраслевого Консорциума.
Место проведения: павильон 3, зал 14, на территории выставок.
Подробнее о Деловой программе >>
13 и 14 апреля будут проходить семинары и презентации участников выставок.
Место проведения: бизнес-залы отеля Аквариум в Крокус Экспо (рядом с 15 залом).
В этом году в независимой Премии Electronica принимают участие 15 номинантов в 6 категориях. С подробной информацией о достижениях всех номинантов можно ознакомиться на странице Премии в разделе «Номинанты»>>
Принять участие во втором этапе голосования можно на сайте с 17 марта.
Получите бесплатный электронный билет>>
Билет действителен для посещения ExpoElectronica и ElectronTechExpo 2021.
Меры безопасности на выставках>>
До встречи 13-15 апреля 2021 года на ExpoElectronica и ElectronTechExpo
в МВЦ «Крокус Экспо», 3 павильон, 14 зал!
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