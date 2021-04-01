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Приглашаем вас посетить ExpoElectronica и ElectronTechExpo 2021

Приглашаем вас посетить ExpoElectronica и ElectronTechExpo 2021

1 апреля 2021, 14:45
Рубрика: Мероприятия
Метки: ExpoElectronica, ElectronTechExpo
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Приглашаем вас посетить ExpoElectronica и ElectronTechExpo - первые крупнейшие выставки электронной отрасли, которые состоятся офлайн с 13 по 15 апреля 2021 года в МВЦ «Крокус Экспо», 3 павильон, 14 зал!

200 + участников 80+ дистрибьюторов оборудования

30+ деловых мероприятий впервые премия electronica

Получите бесплатный электронный билет>>

Среди участников 2021 года: российские компании-производители, дистрибьюторы и представительства зарубежных компаний.

Список участников ExpoElectronica Список участников ElectronTechExpo

Вас ждут 3 дня активного делового общения и демонстрации новейших продуктов!

Посещение выставки позволит:

  • Ознакомиться с самым широким в России выбором оборудования, материалов, технологий, компонентов и комплектующих. Участники представят ассортимент продукции для полного цикла производства электроники.
  • Увидеть продукцию на месте и сделать правильный выбор для своего бизнеса. Вы сможете оценить качество представленной продукции и получить консультации производителей на стендах участников.
  • Провести максимальное количество переговоров за короткий срок и выбрать поставщиков.

Участники ждут встречи с вами. Посетите выставки и решите свои бизнес задачи за 3 дня!

 

Деловая программа 2021

  • ОТКРЫТОЕ ЗАСЕДАНИЕ
    Постоянно действующей Рабочей группы при Экспертном Совете по электронной и радиоэлектронной промышленности Госдумы РФ
    В рамках сессии будет объявлено о создании нового отраслевого Консорциума.

  • КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ОТРАСЛЕВОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ
    Партнер: Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ)
  • СЕМИНАР ПО МИКРОЭЛЕКТРОНИКЕ Соорганизатор: Группа компаний Остек
  • СЕССИЯ ПО ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКЕ
    Партнер: АНО развития радиоэлектронной отрасли «Консорциум «Вычислительная техника» (АНО «ВТ»)
  • ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ - ФОРУМ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОНИКИ
  • КОНФЕРЕНЦИЯ ПО АВТОКОМПОНЕНТАМ И ТЕЛЕМАТИКЕ
    Партнер: Ассоциация «Консорциум предприятий в сфере автомобильных электронных приборов и телематики»
  • КОНФЕРЕНЦИЯ ПО СКВОЗНЫМ ПРОЕКТАМ
  • ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ЛАУРЕАТОВ ПРЕМИИ ELECTRONICA
  • ДИСКУССИОННЫЙ БАТТЛ Соорганизатор: Группа компаний Остек
  • КАДРОВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ Партнер: АО «Элемент»

 

Место проведения: павильон 3, зал 14, на территории выставок.

Подробнее о Деловой программе >>

13 и 14 апреля будут проходить семинары и презентации участников выставок.

Место проведения: бизнес-залы отеля Аквариум в Крокус Экспо (рядом с 15 залом).

 

Новости Премии Electronica

В этом году в независимой Премии Electronica принимают участие 15 номинантов в 6 категориях. С подробной информацией о достижениях всех номинантов можно ознакомиться на странице Премии в разделе «Номинанты»>>

Принять участие во втором этапе голосования можно на сайте с 17 марта.

Получите бесплатный электронный билет>>

Билет действителен для посещения ExpoElectronica и ElectronTechExpo 2021.

Меры безопасности на выставках>>

 

До встречи 13-15 апреля 2021 года на ExpoElectronica и ElectronTechExpo

в МВЦ «Крокус Экспо», 3 павильон, 14 зал!

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