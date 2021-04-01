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"Россети Ленэнерго" расширяют сотрудничество с малым и средним бизнесом для развития электросетевой инфраструктуры

Россети Ленэнерго расширяют сотрудничество с малым и средним бизнесом для развития электросетевой инфраструктуры

1 апреля 2021, 17:12
Рубрика: Модернизация
Метки: ЛЕНЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Ленэнерго

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«Россети Ленэнерго» провели биржу поставщиков для субъектов малого и среднего бизнеса. Мероприятие прошло в онлайн-формате совместно с Центром развития и поддержки предпринимательства Санкт-Петербурга.

Представители «Россети Ленэнерго» рассказали предпринимателям о текущих направлениях заказов компании, а поставщики – о возможностях в части производства товаров и комплектующих для энергетической отрасли. В ходе обсуждения участники встречи определили перспективные направления для консолидации производственных усилий.

«Россети Ленэнерго» приветствуют инициативы компаний малого и среднего бизнеса и заинтересованы в создании эффективного производственного механизма для нужд электросетевого сектора. По итогам встречи достигнуты договоренности о дальнейшем расширении сотрудничества и проведении встреч на территории компании с целью более детального знакомства с номенклатурой потенциальных поставщиков», - отмечает начальник департамента логистики и МТО «Россети Ленэнерго» Алексей Фомин.

В бирже приняли участие десять компаний – разработчики конфигураторов телемеханики и автоматизированных систем, производители проводов и изоляторов, спецодежды и обуви, приборов микроклимата и др.

Напомним, что «Россети Ленэнерго» традиционно поддерживают высокий процент закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства. По итогам 2020 года их доля в общем объеме закупок компании составила 75,3%.

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Источник: Россети Ленэнерго

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