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Сегодня ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ отмечает День рождения завода

Сегодня нам исполнилось 7 лет. Возраст уже не маленький. Мы уже не можем говорить, что мы очень молодое предприятие, но и дела сделаны не по возрасту большие!

За эти годы пройден непростой путь: от основания предприятия и его развития до лидера в регионе экспортных поставок кабельно - проводниковой продукции.

Многие конкуренты и завистники думают, когда же мы свернём себе шею, но вместе мы идём и идем вперёд!

В настоящее время перед нами стоят масштабные задачи по усовершенствованию действующего предприятия, внедрению автоматизированных систем управления процессами, а также расширение ассортимента выпускаемой продукции.

В этом году мы работаем и будем внедрять новую инвестиционную программу, оживляем и будем запускать 3х этажное здание. Также, в этом году мы сделаем ремонт в наших коридорах и холлах завода, введём в эксплуатацию новые кабинеты и сделаем работу на заводе более комфортной.

„Корабль в порту находится в безопасности, но корабли строят не для этого.“

Так и наш Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» движется только вперед ведомый совместными усилиями и веру в победу!

Мы уверены, что благодаря грамотному подходу, высокой ответственности и применению инновационных технологий - масштабные планы будут воплощены в жизнь!

Искренне поздравляем наш завод с Днем рождения и желаем нашему коллективу дальнейшего процветания, покорения новых высот, а каждому его сотруднику доброго здоровья, благополучия и больших успехов! Пусть в будущем все достижения и награды приумножатся, а «ЭКСПЕРТ - КАБЕЛЬ» будет развиваться и процветать долгие годы.

С днем рождения, дорогие коллеги !

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Источник: ООО "Кабельный завод "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ"

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