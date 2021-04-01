Запланированный объем финансирования программы технического обслуживания и ремонта филиала «Россети Центр Курскэнерго» в 2021 году составит 390,9 млн рублей.

В этом году энергетики филиала выполнят ремонт основного оборудования 23 подстанций 35-110 кВ, 314 трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ, 411 км воздушных линий 0,4 - 110 кВ. Также запланирована расчистка трасс воздушных линии электропередачи (ВЛ) от древесно-кустарниковой растительности на площади 742 га.

После прохождения осенне-зимнего максимума нагрузок на объектах Курскэнерго начнется период массовых ремонтных работ.

В первом квартале специалисты филиала приступили к ремонту ВЛ 0,4-10 кВ в Дмитриевском, Фатежском, Хомутовском, Касторенском, Щигровском, Обоянском районах Курской области общей протяженностью 29,09 км. Энергетики проводят работы по замене 221 опоры, 981 изолятора, 26,02 км провода, расчисткутрасс ВЛ 0,4-10 кВ общей площадью 85,8 га. Выполняется ремонт 19 трансформаторных подстанций (ТП) 10/0,4 кВ и цеховой ремонт 30 силовых трансформаторов мощностью до 250 кВА.

В 2021 году ремонт будет производится на 72 ВЛ 35-110 кВ с заменой изоляторов в количестве 1 445 шт., заменой 9 опор, заменой грозотроса в объеме 39,2 км.

Ремонтные работы охватят целый ряд центров питания классом напряжения 35 - 110 кВ, играющих важную роль в обеспечении надежного электроснабжения потребителей Курской области. В их числе подстанции «Луч», «Выгорное», «Суджа», «Разиньково», «Бобрышево», «Рыльск», снабжающие электроэнергией жилой сектор, ряд социальных объектов и агропромышленных предприятий Мантуровского, Тимского, Суджанского, Курского, Пристенского, Рыльского районов Курской области.

На ПС 35-110кВ будет выполнен капитальный ремонт 3 масляных выключателей (МВ) 110 кВ, 59 МВ 35 кВ, 79 МВ 10кВ, 8 отделителей и короткозамыкателей, 162 разъединителя 35-110 кВ, заменены 222 опорно-стержневых изолятора 35-110 кВ.