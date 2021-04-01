 
Модернизация

В 2021 году на ремонт объектов электросетевого комплекса Курскэнерго направит более 390 млн рублей

В 2021 году на ремонт объектов электросетевого комплекса Курскэнерго направит более 390 млн рублей

1 апреля 2021, 10:36
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ ЦЕНТР, КУРСКЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Центр Курскэнерго

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 3 мин
180

Запланированный объем финансирования программы технического обслуживания и ремонта филиала «Россети Центр Курскэнерго» в 2021 году составит 390,9 млн рублей.

В этом году энергетики филиала выполнят ремонт основного оборудования 23 подстанций 35-110 кВ, 314  трансформаторных подстанций  6-10/0,4 кВ,  411 км воздушных линий  0,4 - 110 кВ.  Также запланирована расчистка трасс воздушных линии электропередачи (ВЛ) от древесно-кустарниковой растительности на площади 742 га.

После прохождения осенне-зимнего максимума нагрузок на объектах Курскэнерго начнется период массовых ремонтных работ.

 В первом квартале специалисты филиала приступили к ремонту ВЛ 0,4-10 кВ в Дмитриевском, Фатежском, Хомутовском, Касторенском, Щигровском, Обоянском районах Курской области общей протяженностью 29,09 км.  Энергетики проводят работы по замене 221 опоры, 981 изолятора, 26,02 км провода, расчисткутрасс ВЛ 0,4-10 кВ общей площадью 85,8 га. Выполняется ремонт 19 трансформаторных подстанций (ТП) 10/0,4 кВ и цеховой ремонт 30 силовых трансформаторов мощностью до 250 кВА.

В 2021 году ремонт будет производится на 72 ВЛ 35-110 кВ с заменой изоляторов в количестве 1 445 шт., заменой 9 опор, заменой грозотроса в объеме 39,2 км.

 Ремонтные работы охватят целый ряд центров питания классом напряжения 35 - 110 кВ, играющих важную роль в обеспечении надежного электроснабжения потребителей Курской области. В их числе подстанции «Луч», «Выгорное», «Суджа», «Разиньково», «Бобрышево», «Рыльск», снабжающие электроэнергией жилой сектор, ряд социальных объектов и агропромышленных предприятий Мантуровского, Тимского, Суджанского, Курского, Пристенского, Рыльского районов Курской области.

На ПС 35-110кВ будет выполнен капитальный ремонт 3 масляных выключателей (МВ) 110 кВ, 59 МВ 35 кВ, 79 МВ 10кВ, 8 отделителей и короткозамыкателей, 162 разъединителя 35-110 кВ, заменены 222 опорно-стержневых изолятора 35-110 кВ.

«Мероприятия программы технического обслуживания и ремонта филиала выполняются в полном объеме и в строгом соответствии с графиком. Мы своевременно выявляем узкие места и проводим ремонт оборудования там, где это реально необходимо в первую очередь. Такой подход позволяет нам значительно повысить эффективность работы электросетевого комплекса, в целом – надежность и стабильность энергоснабжения жителей региона»,– отметил заместитель генерального директора – директор филиала «Россети Центр Курскэнерго» Александр Рудневский.

 

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: Россети Центр Курскэнерго

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Модернизация
На второй квартал 2021 года отобрано 38 агрегаторов управления спросом 01.04.2021
На второй квартал 2021 года отобрано 38 агрегаторов управления спросом
01.04.2021
"Россети ФСК ЕЭС" завершила замену грозотроса на линии 220 кВ "Ключики – Ульяновская"
Лампа рубль бережет: в Сургуте по энергосервисным контрактам модернизировано уличное освещение на тр... 01.04.2021
Лампа рубль бережет: в Сургуте по энергосервисным контрактам модернизировано уличное освещение на тр...
Системный оператор завершил отбор тепловых электростанций для участия в автоматическом вторичном рег... 01.04.2021
Системный оператор завершил отбор тепловых электростанций для участия в автоматическом вторичном рег...

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Прямой эфир RusCable Live
+