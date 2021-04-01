В Алтайском крае реконструируют Алейскую оросительную систему

Эксперты Главгосэкспертизы России рассмотрели откорректированную проектно-сметную документацию на реконструкцию Алейской оросительной системы в Алтайском крае. По итогам проведения государственной экспертизы выданы положительные заключения.

Алейская система – старейшая в Сибири: ее строительство началось в 1911 году, но в ходе эксплуатации выявились серьезные ошибки проектирования, и канал был закрыт. К строительству вернулись в 1925 году, первая очередь была введена в эксплуатацию в 1936 году. В 1990 году закончились работы второй очереди. Планировались также третья и четвертая очереди строительства Алейской оросительной системы, но эти планы не были воплощены в жизнь.

В 2016 году эксперты Главгосэкспертизы России одобрили проект реконструкции Алейской оросительной системы. Проектной документацией, получившей с учетом корректировок положительное заключение Главгосэкспертизы России, предусмотрено восстановление оросительной системы из полиэтиленовых труб с запорно-регулирующей арматурой, строительство трех новых зданий насосных станций и систем электроснабжения, а также замена наблюдательных скважин и берегоукрепление канала.

В ходе корректировки проектных решений специалистами ООО «Мелиоративного Бюро» были изменены графики полива сельскохозяйственных культур и приняты решения по увеличению коэффициента использования дождевальных машин, что позволило уменьшить их общее количество с 44 до 28 единиц. Также была снижена мощность трансформаторов систем электроснабжения и значительно уменьшена сметная стоимость работ по реконструкции.

Финансирование работ осуществляется за счет средств федерального бюджета. Проектную документацию разработали в АО «Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники имени Б.Е. Веденеева». Застройщик – ФГБУ «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Алтайскому краю».

Фото: ap22.ru