В Краснодарском крае отремонтируют участок трассы А-289

Главгосэкспертиза России провела проверку достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта участка автомобильной дороги общей протяженностью 10417 м, расположенного в Темрюкском районе. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Федеральная автомобильная дорога А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» связывает прилегающие населенные пункты с краевым и районными центрами. Подлежащий ремонту отрезок дороги км 133+000 – км 143+500, проходящий по территории Темрюкского района, относят к двум категориям: ко II категории – на участке км 133+000 – км 136+727 протяженностью 3727 м и к III категории – на участке км 136+727 – км 143+500 протяженностью 6690 м. На границе участков находится одноуровневая транспортная развязка «кольцо» со второстепенными съездами в промышленную зону города Темрюк и в направлении станицы Голубицкая с выходом на паромную переправу через Керченский пролив.

Проектом, достоверность определения сметной стоимости которого подтвердили в Главгосэкспертизе России, предусмотрены ремонт земляного полотна, замена конструкции дорожной одежды, обеспечение поверхностного водоотвода с проезжей части, замена водопропускных труб на основной дороге и на съездах и четырех остановочных комплексов.

Также здесь отремонтируют примыкания в одном уровне и устроят полностью канализированное примыкание на съезде в сторону Темрюка. На ПК 96+96,79 отремонтируют съезд к станице Старотиторовской. Кроме того, в ходе капитального ремонта участка выполнят переустройство сетей связи и воздушных линий, установят новые дорожные знаки и сигнальные столбики, нанесут дорожную разметку.

Проектную документацию разработали в ООО «ИнжПроектСтрой». Застройщик – ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Тамань» Федерального дорожного агентства».

Фото: taman.rosavtodor.ru