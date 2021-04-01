 
Инновации (разработки)

В Росатоме разработана собственная линейка лазеров для 3D-принтеров

В Росатоме разработана собственная линейка лазеров для 3D-принтеров

1 апреля 2021, 16:00
Рубрика: Инновации
Метки: ТВЭЛ, АДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, РАЗРАБОТКИ, НИОКР
Источник: ТВЭЛ

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
291

    

Во Всероссийском научно-исследовательском институте технической физики им. Е.И. Забабахина» (РФЯЦ-ВНИИТФ) разработаны и изготовлены опытные образцы лазеров мощностью 200, 400, 700 и 1000 Вт для использования в 3D-принтерах, работающих по технологии селективного лазерного плавления (SLM).

Разработка выполнена в рамках НИОКР «Лазеры», куратором которого выступает отраслевой интегратор «Русатом – Аддитивные технологии» (ООО «РусАТ»; предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ»).

Весь модельный ряд лазерных систем пройдет комплекс испытаний на площадке РФЯЦ – ВНИИТФ, после чего лазеры будут переданы в московский Центр аддитивных технологий ООО «РусАТ» для отработки на принтерах RusMelt 300M и RusMelt 600M. До конца 2021 года планируется провести полный цикл испытаний лазерных источников в соответствии с требованиями ГОСТ и подготовить продуктовую линейку к запуску в серийное производство.

«Лазерная система является одним из ключевых компонентов SLM-принтера наряду с машинокомплектом и программным обеспечением. Созданная линейка лазеров – это возможность полностью обеспечить аддитивное производство Росатома собственными разработками, что необходимо для устойчивости бизнеса и независимости от внешних поставщиков. Более того, в будущем «РусАТ» сможет принимать внешние заказы на лазерную продукцию данной линейки», – отметил генеральный директор ООО «РусАТ» Михаил Турундаев.

 

   

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: ТВЭЛ

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Инновации
Оборудование 01.04.2021
Оборудование "Росэлектроники" позволит избежать взрывов газа на опасных производствах
Компания LS Cable & System поставляет обмоточные провода для электромобилей компаний Hyundai и Kia 01.04.2021
Компания LS Cable & System поставляет обмоточные провода для электромобилей компаний Hyundai и Kia
МТС открывает Центр 5G в Санкт-Петербурге 30.03.2021
МТС открывает Центр 5G в Санкт-Петербурге
Новая машина двойной скрутки в пучки от китайского производителя 30.03.2021
Новая машина двойной скрутки в пучки от китайского производителя
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Прямой эфир RusCable Live
+