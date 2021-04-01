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1 апреля 2021, 15:30
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ ЮГ, ВИЭ
Отрасль: Электроэнергетика
За первые два месяца 2021 года в распределительную сеть «Россети Юг» от возобновляемых источников электроэнергии (ВИЭ) поступило 342 млн кВт*ч электроэнергии. В общей структуре отпуска в сеть доля «зеленой» энергетики составляет 7%.
Наибольший объем электроэнергии выдали в сеть возобновляемые источники Ростовской области (267,3 млн кВт*ч) и Республики Калмыкия (53,4 млн кВт*ч). Такой объем электроэнергии эквивалентен, например, потреблению крупного промышленного предприятия в течение года.
Специалисты отмечают динамичное развитие на Юге России ВИЭ генерации. В 2020 году в Ростовской области начали поставки на оптовый рынок электроэнергии Гуковская, Сулинская, Каменская ветростанции (ВЭС). В Калмыкии работают Целинская и Салынская ветроэлектростанции ВЭС в Целинном районе, ВЭС «Фунтово» в Юстинском районе, а также Малодербетовская и Яшкульская солнечные электростанции (СЭС). В Астраханской области за последние 4 года введены в эксплуатацию 13 солнечных электростанций общей мощностью 285,2 МВт. На сегодня Астраханская область входит в пятерку регионов с наиболее развитой альтернативной энергетикой.
«Немаловажную роль в реализации проектов возобновляемых источников энергии играет технологическое присоединение новых электростанций к единой энергосети. Генерация новых объемов электроэнергии, в первую очередь, позволит повысить надежность энергоснабжения, не нанося при этом урона экологии, и улучшит инвестиционную привлекательность региона», - отметил генеральный директор «Россети Юг» Борис Эбзеев.
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