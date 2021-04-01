За первые два месяца 2021 года в распределительную сеть «Россети Юг» от возобновляемых источников электроэнергии (ВИЭ) поступило 342 млн кВт*ч электроэнергии. В общей структуре отпуска в сеть доля «зеленой» энергетики составляет 7%.

Наибольший объем электроэнергии выдали в сеть возобновляемые источники Ростовской области (267,3 млн кВт*ч) и Республики Калмыкия (53,4 млн кВт*ч). Такой объем электроэнергии эквивалентен, например, потреблению крупного промышленного предприятия в течение года.

Специалисты отмечают динамичное развитие на Юге России ВИЭ генерации. В 2020 году в Ростовской области начали поставки на оптовый рынок электроэнергии Гуковская, Сулинская, Каменская ветростанции (ВЭС). В Калмыкии работают Целинская и Салынская ветроэлектростанции ВЭС в Целинном районе, ВЭС «Фунтово» в Юстинском районе, а также Малодербетовская и Яшкульская солнечные электростанции (СЭС). В Астраханской области за последние 4 года введены в эксплуатацию 13 солнечных электростанций общей мощностью 285,2 МВт. На сегодня Астраханская область входит в пятерку регионов с наиболее развитой альтернативной энергетикой.