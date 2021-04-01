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Энергетики повысят грозоупорность линий электропередачи Северо-Запада Югры

Энергетики повысят грозоупорность линий электропередачи Северо-Запада Югры

1 апреля 2021, 15:45
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ ТЮМЕНЬ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Тюмень

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Няганские энергетики «Россети Тюмень» подготовят электрические сети северо-западной части ХМАО-Югры к грозовому сезону. На повышение надёжности энергосистемы и обеспечение бесперебойного транзита электроэнергии между Ямало-Ненецким и Ханты-Мансийским автономными округами энергетики направят более 22 млн рублей.

Особое внимание энергетики уделят Берёзовскому и Октябрьскому районам, где чаще всего проходят грозовые фронты. На этой территории ведётся активная разработка нефтяных месторождений, а также расположено 47 населённых пунктов, в которых проживает порядка 40 тысяч человек.

Для снижения риска нарушений электроснабжения в течение двух месяцев специалисты проведут ревизию заземляющих устройств ЛЭП, а также установят на четырёх высоковольтных линиях электропередачи изоляционные распорки. В рамках инвестиционной программы на трёх воздушных линиях энергетики до конца мая заменят грозозащитный трос и смонтируют спиральную арматуру.

Специалисты технического блока «Россети Тюмень» детально проанализировали опыт эксплуатации сетевого комплекса на Северо-Западе Югры в 2020 году. Одним из основных природных рисков для стабильного электроснабжения стали весенние грозы. Именно поэтому в рамках нынешней ремонтной кампании особое внимание сконцентрировано на повышении грозоупорности линий электропередачи в этом районе автономного округа.

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Источник: Россети Тюмень

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