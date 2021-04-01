Российская энергетика:
1 апреля 2021, 17:48
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, НИК А3
Отрасль: Электроэнергетика
31 марта 2021 на территории АО «НТЦ ФСК ЕЭС» в формате видеосвязи состоялось совместное заседание Национальных исследовательских комитетов А3 и А2 РНК СИГРЭ, в рамках которого проведены публичные слушания аннотаций докладов, представленных для участия в 49-й Сессии СИГРЭ 2022 года по линиям ИК А3 и А2.
Предпочтительные темы докладов на 49-ю Сессию СИГРЭ по направлению А3:
ПТ 1 / ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ
ПТ 2 / ДЕКАРБОНИЗАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ
ПТ 3 / ЦИФРОВИЗАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ
На открытые слушания была представлена и заслушана следующая аннотация к докладу:
На основании обсуждения докладов и полученных рецензий, позиции Представителя от РФ в SC А3 Дробышевского А.А., принято решение: рекомендовать представленный доклад по направлению А3 на 49-ю Сессию СИГРЭ в 2022 году в Париже.
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