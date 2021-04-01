31 марта 2021 на территории АО «НТЦ ФСК ЕЭС» в формате видеосвязи состоялось совместное заседание Национальных исследовательских комитетов А3 и А2 РНК СИГРЭ, в рамках которого проведены публичные слушания аннотаций докладов, представленных для участия в 49-й Сессии СИГРЭ 2022 года по линиям ИК А3 и А2.

Предпочтительные темы докладов на 49-ю Сессию СИГРЭ по направлению А3:

ПТ 1 / ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ

Новые объекты: коммутационное оборудование постоянного тока, ограничители тока короткого замыкания

Влияние изменений системы на существующее и новое оборудование

Стойкость оборудования к стихийным бедствиям.

ПТ 2 / ДЕКАРБОНИЗАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ

Альтернативы применения элегаза для выключателей СН и ВН и вакуумных выключателей ВН

Управление жизненным циклом и влияние на разработку оборудования для магистральных и распределительных электрических сетей

Показатели технического состояния, безопасности и экологичности оборудования для магистральных и распределительных электрических сетей

ПТ 3 / ЦИФРОВИЗАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ

Усовершенствованные датчики и нетрадиционные измерительные трансформаторы; мониторинг и оценка состояния

Цифровые двойники и моделирование надежности оборудования

Влияние пандемии на оборудование

На открытые слушания была представлена и заслушана следующая аннотация к докладу:

«Токоограничивающие устройства на основе высокотемпературной сверхпроводимости: эксплуатации, применения и решения по интеграции в сеть», П.А. Устюжанин1, М.Е. Мойзых1, С.В. Самойленков1, 1ЗАО «СуперОкс».

На основании обсуждения докладов и полученных рецензий, позиции Представителя от РФ в SC А3 Дробышевского А.А., принято решение: рекомендовать представленный доклад по направлению А3 на 49-ю Сессию СИГРЭ в 2022 году в Париже.