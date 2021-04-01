ГУП РК «Крымэнерго» за 3 месяца текущего года подключило к сетям электроснабжения 8 социально значимых объектов здравоохранения - 7 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и новое семиэтажное здание санэпидстанции на территории Республики Крым.

Так, в марте энергетики завершили необходимые мероприятия для присоединения к сетям трех модульных фельдшерско-акушерских пунктов в селах Батальное, Мысовое и Нижнезаморское Ленинского района. Продолжаются работы для подачи электроэнергии ГБУЗ Республики Крым «Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи» в пгт Ленино.

В Нижнегорском районе был проведен масштабный комплекс мероприятий и обеспечено техническое подключение с сетевым строительством линий 0,4 кВ четырёх ФАПов в селах Косточковка, Фрунзе, Заречье и Митрофановка. В Красногвардейском районе энергетики Октябрьского РЭС построили новую воздушную линию 0,4 кВ для присоединения к сетям предприятия модульного ФАПа в селе Ленинское.

В Ялте специалисты ГУП РК «Крымэнерго» обеспечили электроэнергией новый административно-лабораторный корпус филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе». Энергетики проложили 150 метров кабельной линии 0,4 кВ, состоящей из четырех ниток, для обеспечения мощности в 464 кВт семиэтажного здания корпуса. Это подключение позволит обеспечить полноценную работу расположенных в здании административных помещений, токсико-химической, санитарно-гигиенической и бактериологической лабораторий, помещений лаборатории индикации патогенных биологических агентов, а также зоны технического и вспомогательного назначения.

ГУП РК «Крымэнерго» уделяет особое внимание новым подключениям объектов здравоохранения к сетям электроснабжения и зачастую реализует подобные мероприятия с опережением сроков.