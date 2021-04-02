Отпуск электрической энергии в сетях АО «Мособлэнерго» за первых 2 месяца 2021 года составил 2,78 миллиардов киловатт-часов. В сравнении с аналогичным периодом 2020 года полезный отпуск увеличился более чем на 358 миллионов киловатт-часов.

Увеличение объема передачи электроэнергии связано с расширением представительства компании на территории Московской области. При этом потери электроэнергии в сетях АО «Мособлэнерго» за период 2 месяцев 2021 года оказались ниже плановых значений на 21,3 миллиона киловатт-часов.

Положительного результата удалось достичь благодаря организации коммерческого учета электроэнергии, замене перегруженных и изношенных трансформаторов 6-10 кВ, увеличению пропускной способности линий электропередачи, а также развитию распределительной сети на территории Подмосковья.