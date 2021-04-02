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Интеллектуальные датчики сделают электросети более эффективными

Интеллектуальные датчики сделают электросети более эффективными

2 апреля 2021, 14:30
Рубрика: Наука
Метки: УРФУ, НАУКА, РАЗРАБОТКИ
Отрасль: Электроэнергетика Электротехника 
Источник: urfu.ru

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Уральские ученые активно работают над созданием технологии, которая позволит значительно ускорить цифровую трансформацию российского энергетического сектора. Речь идет о комплексном проекте разработки интеллектуальных малогабаритных датчиков для цифровых электросетей. Это станет основой для разворачивания систем цифрового управления электросетями. Проект реализуется в рамках Уральского межрегионального научно-образовательного центра «Передовые производственные технологии и материалы».

Неинвазивные датчики могут монтироваться на провода линий электропередач от 6 до 110 кВ включительно, причем без применения дорогостоящей подъемной техники — за счет использования знаменитого «Канатохода». Это позволит в разы сократить расходы на организацию одного узла измерений и даст экономическую и технологическую основу для насыщения сетей измерительными устройствами высокой точности. Датчики обеспечивают сбор и обработку данных в режиме реального времени для построения прогрессивных систем управления сетями и внедрения предективной автоматики на основе точных данных.

В Уральском федеральном университете в последние годы успешно разрабатываются теоретические основания необходимости и целесообразности применения распределенных систем измерения первичных параметров сети. Работы кафедры АСУ открыли для сетевых компаний актуальность данной проблемы и легли в основу разработки первых устройств коммерческого учета. В рамках реализации проекта именно УрФУ отвечает за концептуальную и теоретическую составляющие, а также синергетический эффект от объединения различных технологий. Большую роль в успехе сыграло тесное взаимодействие вуза с электросетевыми компаниями.

«Проводимые в университете исследования имеют во многом прорывной характер и большие перспективы для внедрения как в России, так и в других странах, — говорит заместитель директора Уральского энергетического института УрФУ по науке и инновациям Сергей Кокин. — Использование интеллектуальных датчиков позволяет значительно повысить эффективность и надежность энергетического комплекса. Важно, что работы ведутся совместно с очень сильным индустриальным партнером — это гарантирует высокую результативность такой работы».

Использование датчиков позволит экономить и равномерно распределять электроэнергию. Кроме того, они существенно снизят риск аварий. Ряд инновационных разработок, решающих насущные задачи электросетевого комплекса, после успешных опытных внедрений уже поступили в серию. Разработка же новейших неинвазивных датчиков уже почти завершена. Их внедрение начнется в этом году, а в целом проект рассчитан до 2024 года.

«Создается инструментальная основа для перехода к новым алгоритмам управления сетями, — отмечает директор компании „Ай-ТОР“ Андрей Медведев. — Фактически это еще один шаг к „интернету энергии“, развитию автоматических и дистанционных режимов не только управления, но и обслуживания сетей. Это уникальные и не имеющие аналогов в мире решения для цифровой трансформации энергетики. Мы стремимся объединить свои производственные и инженерные компетенции с лучшей в стране научной школой для создания новых прорывных разработок для энергетики будущего. Мы планируем развитие и выход на заявленные параметры у целой линейки интеллектуальных датчиков».

Усилия по разработке и внедрению инновационной техники поддержаны такими институтами развития, как фонд «Сколково», Фонд содействия развитию инноваций и Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства.

Справка

Уральский межрегиональный научно-образовательный центр «Передовые производственные технологии и материалы» создан в рамках национального проекта «Наука» для проведения прикладных научных исследований и разработок мирового уровня. Центр участвует в получении конкурентоспособных технологий и продуктов, их коммерциализации, а также подготовке кадров. В развитии УМНОЦ активное участие принимают ведущие вузы Свердловской, Челябинской и Курганской областей — УрФУ, ЮУрГУ и КГУ.

Уральский федеральный университет (УрФУ) — один из ведущих вузов России со столетней историей. Расположен в Екатеринбурге — столице Всемирных летних студенческих игр 2023 года. В Год науки и технологий примет участие в конкурсе по программе «Приоритет–2030». Вуз выполняет функции проектного офиса Уральского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня (НОЦ).

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Источник: urfu.ru

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