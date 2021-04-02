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Компании Iberdrola, Cosmo Eco и Hitz подписали соглашение о совместной разработке проекта строительства шельфовой ВЭС мощностью 600 МВт в Японии

Компании Iberdrola, Cosmo Eco и Hitz подписали соглашение о совместной разработке проекта строительства шельфовой ВЭС мощностью 600 МВт в Японии

2 апреля 2021, 13:45
Рубрика: За рубежом
Метки: ЯПОНИЯ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: АО "СО ЕЭС"

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Испанская энергокомпания Iberdrola, японский разработчик ветроэнергетических проектов Cosmo Eco Power и немецкая инженерная компания Hitz подписали соглашение о совместной разработке (в равных долях) проекта строительства шельфовой ВЭС Seihoku-oki мощностью 600 МВт в японской префектуре Аомори (Aomori), расположенной в северо-западной части страны. После получения стандартных разрешений регулирующих органов Японии ВЭС Seihoku-oki примет участие во 2-ом раунде аукциона по отбору поставщиков мощности, запланированного правительством Японии в период 2021-2022 гг.

Iberdrola расширяет свое присутствие на японском энергорынке и решение компании об участии в проекте строительства ВЭС Seihoku-oki последовало после недавнего приобретения 100% акций японской компании Acacia Renewables, которая в настоящее время совместно с компанией Macquarie’s Green Investment Group, специализирующейся в области возобновляемой энергетики, реализует два проекта строительства шельфовых ВЭС суммарной мощностью 1,2 ГВт в Японии (ожидаемая дата завершения проектов – 2028 г.), а также ведет разработку еще четырех проектов строительства шельфовой ветровой генерации суммарной мощностью 2,1 ГВт. С новыми проектами, укрепляющими лидерство Iberdrola на рынке шельфовой ветрогенерации, компания сможет участвовать во 2-м, 3-м и 4-м раундах проводимого правительством Японии аукциона по отбору поставщиков мощности, последние два из которых планируется провести в 2023-2024 гг.

В настоящее время установленная мощность шельфовой ветрогенерации в суммарной установленной мощности генерирующих объектов Японии составляет около 70 МВт, но, с учетом национальной стратегии по декарбонизации энергетики и содействию энергетической независимости, по данным Государственного совета по взаимодействию с промышленностью в области шельфовой ветроэнергетики (Government-Industry Dialogue Council for Offshore Energy) планируется довести мощность японских шельфовых ВЭС до 30-45 ГВт к 2040 г.

Информационно-аналитические ресурсы Power Technology, REVE

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Источник: АО "СО ЕЭС"

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