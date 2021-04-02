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МВД США завершило экологическую экспертизу по проекту Vineyard Wind

МВД США завершило экологическую экспертизу по проекту Vineyard Wind

2 апреля 2021, 15:45
Рубрика: За рубежом
Метки: США
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: АО "СО ЕЭС"

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Бюро по освоению океанических вод (Bureau of Ocean Energy Management, BOEM) – агентство в составе федерального Департамента (министерства) внутренних дел США – завершило экологическую экспертизу по проекту строительства первого в стране крупномасштабного объекта ветровой генерации Vineyard Wind.

Ветропарк Vineyard Wind установленной мощностью 800 МВт будет размещен примерно в 55 км к югу от полуострова Кейп-Код в штате Массачусетс, в федеральных водах континентального шельфа.

Ввод в эксплуатацию ветропарка был перенесен с 2022 г., на 2023 г. из-за сдвинутых сроков выдачи федеральных разрешений, в частности, BOEM задержало срок своей экспертизы, чтобы провести более тщательную оценку совокупного воздействия строительства шельфовых ветропарков на Атлантическое побережье. Подготовленное BOEM заключение является предпоследним этапом согласования, и Департамент внутренних дел может окончательно одобрить проект уже в апреле текущего года. Проект строительства Vineyard Wind принадлежит в равных долях компании Avangrid Renewables (дочерняя компания корпорации Iberdrola) и инвестиционному фонду Copenhagen Infrastructure Partners. Долгосрочные контракты на поставку электроэнергии, вырабатываемой ветропарком, заключены со штатами Массачусетс (еще в 2019 г.), Нью-Йорк, Нью-Джерси, Виргиния и рядом других штатов Восточного побережья.

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Источник: АО "СО ЕЭС"

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