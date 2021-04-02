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Минэнерго России внедряет новую методику расчёта запасов топлива на электростанциях

Минэнерго внедряет новую методику расчёта запасов топлива на электростанциях, которая позволит снизить издержки энергокомпаний. Приказ Министерства энергетики «Об утверждении порядка создания и использования тепловыми электростанциями запасов топлива, в том числе в отопительный сезон» зарегистрирован Минюстом.

Новый алгоритм расчёта нормативов запасов топлива является риск-ориентированным. При расчёте учитываются влияние станции на энергосистему и на теплоснабжение потребителей, а также надежность её топливообеспечения. Риск-ориентированная модель позволит  сократить издержки затрат на запасы топлива.

Новая методика является одним из этапов реализации перехода на проактивную госуслугу «Запасы топлива 3.0», которая позволит без подачи заявления и пакета документов получить цифровую выписку с утверждённым объёмом запасов топлива для ТЭС.

Новые правила будут применяться при формировании запасов для электростанций с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии. Приказ вступает в силу с 1 марта 2022 года и действует до конца 2026 года.

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Источник: Министерство энергетики России

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