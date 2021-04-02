АО «Атомэнергопроект» (входит в состав Инжинирингового дивизиона Госкорпорации «Росатом») и Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области заключили соглашение о сотрудничестве в развитии и популяризации технологий информационного проектирования (BIM-менеджмент) в области промышленного и гражданского строительства на территории региона.

В соответствии с договоренностями Инжиниринговый дивизион и министерство будут взаимодействовать при реализации социальных и образовательных программ в области информационного моделирования на территории Нижегородской области.

Первым совместным проектом стал образовательный онлайн-проект «BIM-менеджмент» (цифровое проектирование), который привлек участников из более чем 20 стран мира. В рамках проекта участники получают знания и практические навыки, создавая цифровой 3D-макет Нижнего Новгорода.

«Нижегородская область стала первым регионом в России, где реализуется такой уникальный проект, - отметила министр градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области Марина Ракова. – Более 1700 человек из разных стран мира принимали участие в создании цифрового макета. Полученные результаты – прекрасный подарок городу на 800-летний юбилей».

Планируется, что цифрой макет станет одним из инструментов планирования развития города и позволит просчитать эффективность изменений территории до начала сооружения новых объектов.

«С помощью этого проекта мы сделали актуальные знания и навыки в области BIM доступными для всех желающих, - подчеркнул директор по сопровождению и развитию проектного производства АО «Атомэнергопроект», руководитель отраслевого центра компетенций «Инженерное проектирование» Алексей Агафонов. – Считаю, что проект состоялся: участники получили реальный опыт, а созданный ими цифровой макет будет жить и развиваться. Наблюдая, как участники поддерживали друг друга по ходу проекта, с уверенностью могу сказать, что мы достигли еще одной цели – сформировалось сообщество профессионалов».

В октябре 2020 года заявки на участие в проекте подали более 2,5 тысяч слушателей (студенты высших и средних учебных заведений, сотрудники атомной отрасли и представители компаний (строительных, проектных и др.) из разных стран). Полугодовой курс обучения по программе «Основы BIM-менеджмента» позволил участникам существенно повысить навыки в пользовании специализированными программами и развить профессиональные компетенции в BIM-технологиях. Проект был организован при поддержке Нижегородского регионального отделения «Российские студенческие отряды», Нижегородского государственного строительного университета (ННГАСУ), компаний Vysotskiy consulting, Autodesk, Renga Software, Lumion, Hexagon, Trimetari consulting, TBS software, CSoft.

Итоги первого международного образовательного проекта по BIM-менеджменту планируется подвести в апреле текущего года.