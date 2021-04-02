Ассоциация "Электрокабель" разрабатывает
2 апреля 2021, 14:00
Рубрика: Модернизация
Метки: СО ЕЭС
Отрасль: Электроэнергетика
По оперативным данным АО «СО ЕЭС», потребление электроэнергии в Единой энергосистеме России в марте 2021 года составило 98,6 млрд кВт•ч, что на 5,4 % больше объема потребления за март 2020 года. Потребление электроэнергии в марте 2021 года в целом по России составило 100,1 млрд кВт•ч, что на 5,2 % больше аналогичного показателя 2020 года.
В марте 2021 года электростанции ЕЭС России выработали 100,8 млрд кВт•ч, что на 6,8 % больше, чем в марте 2020 года. Выработка электроэнергии в России в целом в марте 2021 года составила 102,3 млрд кВт•ч, что на 6,6 % больше выработки в марте прошлого года.
Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ЕЭС России в марте 2021 года несли тепловые электростанции (ТЭС), выработка которых составила 57,6 млрд кВт•ч, что на 8,8 % больше, чем в марте 2020 года. Выработка ГЭС за третий месяц 2021 года составила 16,4 млрд кВт•ч (на 6,7 % меньше уровня 2020 года), выработка АЭС – 20,3 млрд кВт•ч (на 14,9 % больше уровня 2020 года), выработка электростанций промышленных предприятий – 6,0 млрд кВт•ч (на 1,3 % больше уровня 2020 года).
Максимум потребления мощности в ЕЭС России в марте 2021 года зафиксирован 11 марта в 10:00 по московскому времени и составил 147 143 МВт, что выше аналогичного показателя прошлого года на 9 789 МВт (7,1 %).
Среднемесячная температура воздуха в марте текущего года составила -4,3°C, что на 5,0°C ниже аналогичного показателя 2020 года.
Данные за март 2021 года
|
ОЭС
|
Выработка, млрд кВт•ч
|
Относительно марта 2020 года, %
|
Потребление, млрд кВт•ч
|
Относительно марта 2020 года, %
|
Востока
|
4,2
|
6,3
|
4,0
|
4,2
|
Сибири
|
19,4
|
3,6
|
19,5
|
3,4
|
Урала
|
22,9
|
2,1
|
23,0
|
1,2
|
Средней Волги
|
10,4
|
4,8
|
10,0
|
6,7
|
Центра
|
23,3
|
12,9
|
23,3
|
8,4
|
Северо-Запада
|
10,7
|
9,0
|
8,9
|
4,6
|
Юга
|
9,8
|
11,4
|
9,8
|
13,3
Потребление электроэнергии за первые три месяца 2021 года в целом по России составило 301,5 млрд кВт•ч, что на 3,9 % больше, чем за такой же период 2020 года (без учета потребления 29 февраля високосного 2020 года – выше на 5,0 %). В ЕЭС России потребление электроэнергии с начала года составило 296,9 млрд кВт•ч, что так же на 3,9 % больше, чем в январе – марте 2020 года (без учета потребления 29 февраля високосного 2020 года – выше на 5,1 %).
С начала 2021 года выработка электроэнергии в России в целом составила 308,3 млрд кВт•ч, что на 4,9 % больше объема выработки в январе – марте 2020 года. Выработка электроэнергии в ЕЭС России за первые три месяца 2021 года составила 303,6 млрд кВт•ч, что на 5,0 % больше показателя аналогичного периода прошлого года. Без учета влияния 29 февраля високосного 2020 года рост выработки за январь – март 2021 года составил по ЕЭС России 6,1 %, по России в целом 6,0 %.
Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ЕЭС России в течение трех месяцев 2021 года несли ТЭС, выработка которых составила 180,0 млрд кВт•ч, что на 7,0 % больше, чем в январе – марте 2020 года. Выработка ГЭС за тот же период составила 47,3 млрд кВт•ч (на 4,7 % меньше, чем за первые три месяца 2020 года), выработка АЭС – 57,2 млрд кВт•ч (на 7,8 % больше, чем в аналогичном периоде 2020 года), выработка электростанций промышленных предприятий – 17,9 млрд кВт•ч (на 0,5 % больше, чем за январь – март 2020 года).
Данные за три месяца 2021 года
|
ОЭС
|
Выработка, млрд кВт•ч
|
Относительно января – марта 2020 года, % (%, без учета влияния 29 февраля 2020 г.)
|
Потребление, млрд кВт•ч
|
Относительно января – марта 2020 года, % (%, без учета влияния 29 февраля 2020 г.)
|
Востока
|
13,3
|
5,3
|
12,8
|
4,6
|
Сибири
|
59,3
|
3,0
|
59,5
|
2,9
|
Урала
|
69,4
|
1,0
|
68,6
|
- 0,1
|
Средней Волги
|
30,8
|
6
|
29,8
|
4,7
|
Центра
|
70,4
|
11,7
|
69,9
|
7,4
|
Северо-Запада
|
31,5
|
1,4
|
27,2
|
5,0
|
Юга
|
28,9
|
6,7
|
29,1
|
6,2
Суммарные объемы потребления и выработки электроэнергии в целом по России складываются из показателей электропотребления и выработки объектов, расположенных в Единой энергетической системе России, и объектов, работающих в технологически изолированных территориальных энергосистемах (Таймырского автономного округа, Камчатского края, Сахалинской области, Магаданской области, Чукотского автономного округа). Фактические показатели работы энергосистем технологически изолированных территорий представлены субъектами оперативно-диспетчерского управления указанных энергосистем.
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