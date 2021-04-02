По оперативным данным АО «СО ЕЭС», потребление электроэнергии в Единой энергосистеме России в марте 2021 года составило 98,6 млрд кВт•ч, что на 5,4 % больше объема потребления за март 2020 года. Потребление электроэнергии в марте 2021 года в целом по России составило 100,1 млрд кВт•ч, что на 5,2 % больше аналогичного показателя 2020 года.

В марте 2021 года электростанции ЕЭС России выработали 100,8 млрд кВт•ч, что на 6,8 % больше, чем в марте 2020 года. Выработка электроэнергии в России в целом в марте 2021 года составила 102,3 млрд кВт•ч, что на 6,6 % больше выработки в марте прошлого года.

Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ЕЭС России в марте 2021 года несли тепловые электростанции (ТЭС), выработка которых составила 57,6 млрд кВт•ч, что на 8,8 % больше, чем в марте 2020 года. Выработка ГЭС за третий месяц 2021 года составила 16,4 млрд кВт•ч (на 6,7 % меньше уровня 2020 года), выработка АЭС – 20,3 млрд кВт•ч (на 14,9 % больше уровня 2020 года), выработка электростанций промышленных предприятий – 6,0 млрд кВт•ч (на 1,3 % больше уровня 2020 года).

Максимум потребления мощности в ЕЭС России в марте 2021 года зафиксирован 11 марта в 10:00 по московскому времени и составил 147 143 МВт, что выше аналогичного показателя прошлого года на 9 789 МВт (7,1 %).

Среднемесячная температура воздуха в марте текущего года составила -4,3°C, что на 5,0°C ниже аналогичного показателя 2020 года.

Данные за март 2021 года

ОЭС Выработка, млрд кВт•ч Относительно марта 2020 года, % Потребление, млрд кВт•ч Относительно марта 2020 года, % Востока 4,2 6,3 4,0 4,2 Сибири 19,4 3,6 19,5 3,4 Урала 22,9 2,1 23,0 1,2 Средней Волги 10,4 4,8 10,0 6,7 Центра 23,3 12,9 23,3 8,4 Северо-Запада 10,7 9,0 8,9 4,6 Юга 9,8 11,4 9,8 13,3

Потребление электроэнергии за первые три месяца 2021 года в целом по России составило 301,5 млрд кВт•ч, что на 3,9 % больше, чем за такой же период 2020 года (без учета потребления 29 февраля високосного 2020 года – выше на 5,0 %). В ЕЭС России потребление электроэнергии с начала года составило 296,9 млрд кВт•ч, что так же на 3,9 % больше, чем в январе – марте 2020 года (без учета потребления 29 февраля високосного 2020 года – выше на 5,1 %).

С начала 2021 года выработка электроэнергии в России в целом составила 308,3 млрд кВт•ч, что на 4,9 % больше объема выработки в январе – марте 2020 года. Выработка электроэнергии в ЕЭС России за первые три месяца 2021 года составила 303,6 млрд кВт•ч, что на 5,0 % больше показателя аналогичного периода прошлого года. Без учета влияния 29 февраля високосного 2020 года рост выработки за январь – март 2021 года составил по ЕЭС России 6,1 %, по России в целом 6,0 %.

Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ЕЭС России в течение трех месяцев 2021 года несли ТЭС, выработка которых составила 180,0 млрд кВт•ч, что на 7,0 % больше, чем в январе – марте 2020 года. Выработка ГЭС за тот же период составила 47,3 млрд кВт•ч (на 4,7 % меньше, чем за первые три месяца 2020 года), выработка АЭС – 57,2 млрд кВт•ч (на 7,8 % больше, чем в аналогичном периоде 2020 года), выработка электростанций промышленных предприятий – 17,9 млрд кВт•ч (на 0,5 % больше, чем за январь – март 2020 года).

Данные за три месяца 2021 года

ОЭС Выработка, млрд кВт•ч Относительно января – марта 2020 года, % (%, без учета влияния 29 февраля 2020 г.) Потребление, млрд кВт•ч Относительно января – марта 2020 года, % (%, без учета влияния 29 февраля 2020 г.) Востока 13,3 5,3 12,8 4,6 Сибири 59,3 3,0 59,5 2,9 Урала 69,4 1,0 68,6 - 0,1 Средней Волги 30,8 6 29,8 4,7 Центра 70,4 11,7 69,9 7,4 Северо-Запада 31,5 1,4 27,2 5,0 Юга 28,9 6,7 29,1 6,2

Суммарные объемы потребления и выработки электроэнергии в целом по России складываются из показателей электропотребления и выработки объектов, расположенных в Единой энергетической системе России, и объектов, работающих в технологически изолированных территориальных энергосистемах (Таймырского автономного округа, Камчатского края, Сахалинской области, Магаданской области, Чукотского автономного округа). Фактические показатели работы энергосистем технологически изолированных территорий представлены субъектами оперативно-диспетчерского управления указанных энергосистем.