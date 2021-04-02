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Саратовские энергетики присоединили к объекты соцсферы в Новобурасском районе

Электроснабжение Комплексного центра социального обслуживания населения Новобурасского района и двух новых фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) обеспечили специалисты филиала ПАО «Россети Волга» – «Саратовские распределительные сети».

Саратовским энергетикам поступила заявка на переподключение центра соцзащиты к электрическим сетям – организация переехала в другое здание. В рамках договора на техприсоединение специалисты «Саратовских РС» предоставили 10 кВт электрической мощности с подстанции 35/10 кВ «Новые Бурасы». Учет потребляемого электричества осуществляет прибор РИМ 489.18.

Также специалисты филиала обеспечили электроэнергией новые фельдшерско-акушерские пункты (ФАП) в селах Малые Озерки и Леляевка, расположенные недалеко от районного центра. ФАПы построены в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение». Теперь у местных жителей появилась возможность получать необходимую первичную медпомощь непосредственно в своих населенных пунктах. Запрошенная электрическая мощность, по 15 кВт на каждый ФАП, поставляется с подстанции 110/35/10 кВ «Штурм». Учет потребления электроэнергии обеспечивает счетчик нового поколения.

Присоединение потребителей к электрическим сетям – один из основных видов деятельности «Россети Волга». Подать заявку можно через Портал электросетевых услуг ПАО «Россети» или мобильное приложение «Россети – личный кабинет». Консультацию предоставят в едином контакт-центре по телефону 8-800-220-0-220. Звонок бесплатный.

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Источник: Россети Волга

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