Состоялось очередное заседание Технического совета СПб ГБУ «Ленсвет» с участием представителей Комитета по энергетике и инженерному обеспечению, СПб ГБУ «Центр энергосбережения», СПб ГКУ «Управление заказчика».

На Техническом совете представили свои разработки пять компаний-производителей.Вниманию слушателей был предложен новый светодиодный модуль на основе матрицы мощностью 75 Вт. Оборудование по размерам может быть встроено в корпус подвесного светильника с натриевой лампой. При этом за счет замены оптической части не только снизится энергопотребление светильника, но также и общий вес оборудования.

Затем участники Технического совета оценили эффективность, функциональность, надежность автоматизированной системы управления наружным освещением, которая проходила тестирование на объектах Кронштадтского района. Со слов производителей, усовершенствованная автоматизированная система построена на новейшей платформе промышленной автоматизации.

Далее члены Технического совета рассмотрели серию светодиодных светильников мощностью 27, 60, 107 и 240 Вт, предлагаемых к применению для освещения детских и спортивных площадок. В согласованном порядке образцы будут направлены на дополнительное изучение в СПб ГБУ «Ленсвет», а также в аккредитованную лабораторию.

Также вниманию слушателей Технического совета был представлен шкаф из композитного материала. Специалистами были отмечены положительные характеристики инновационного оборудования и рекомендовано, после устранения замечаний, участвовать на конкурсной основе в открытых закупочных процедурах.