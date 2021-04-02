В Дивеево возведут Центр культурного развития за 300 млн рублей

В селе Дивеево Нижегородской области вскоре начнется строительство Центра культурного развития, сообщает RosTender.info. Администрация Дивеевского округа объявила тендер по выбору подрядчика для выполнения строительно-монтажных работ. Их стоимость оценивается в 302,8 млн рублей. Предложения от участников тендера принимают до 26 апреля, после этого будет выбран победитель.

В трехэтажном здании Центра культурного развития собираются разместить детскую музыкальную школу, музей, выставочный зал и зрительный зал. В здании будут проходить выставки, торжества и концерты, работать клубы и секции. Общая площадь центра составит около 6,7 тыс. кв. метров. Рядом со зданием возведут летнюю эстраду, кафе, а также котельную, говорится в документации тендера.

Как сообщалось ранее в СМИ, создание Центра культурного развития в Дивеево ведется в рамках проекта по развитию Дивеевского туристического кластера. Подобные центры также планируют построить в Арзамасе и Сарове.



