В этом году участникам предстоит разработать новые решения социально-экономических задач с помощью технологий искусственного интеллекта и анализа данных.

В столичной «Точке кипения» состоялся торжественный запуск третьего международного конкурса цифровых решений World AI&Data Challenge, который Агентство стратегических инициатив проводит уже в третий раз. За время своего существования конкурс собрал более 8 тысяч участников, представлено больше 100 решений для внедрения в регионах, 20 из которых – на открытом коде. В этом году участникам предстоит разработать новые решения социально-экономических задач с помощью технологий искусственного интеллекта и анализа данных.

«Мы все уже привыкли к тому факту, что Россия входит в топ стран, которые диктуют цифровую повестку в части развития искусственного интеллекта. И с вашей помощью надеемся это лидерство сохранить», – сказал на церемонии запуска глава попечительского совета конкурса, Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко. Он сообщил, что в ближайшее время будет утверждён второй пакет мер поддержки IT-индустрии, разработанный совместными усилиями Правительства и бизнеса. Вице-премьер также напомнил, что в этом году в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» около 6 млрд рублей бюджетных средств будет инвестировано в создание общественных датасетов (наборов данных), поддержку цифровых стартапов и обучение. «И конкурсы мы тоже будем поддерживать», – добавил Дмитрий Чернышенко.

«Наш конкурс цифровых решений уже стал международным – с прошлого года в число партнёров вошёл Всемирный банк, а среди участников появились иностранные граждане, выходцы из России, которым небезразлична их родина. Глобальная задача конкурса – найти решения, как с помощью больших данных повысить качество жизни людей. Больше 20 таких решений, предложенных на конкурсе, уже внедряются в 40 субъектах Российской Федерации. Есть активные регионы, которые ставят интересные задачи и предоставляют хорошие базы данных. Важно отметить, что за время проведения конкурса качество и задач, и данных увеличилось кратно», – рассказала гендиректор АСИ Светлана Чупшева.

Традиционно AI&Data Challenge состоит из трёх этапов. Сначала страны, регионы, сообщества и вузы выдвигают интересующие их проблемы или ситуации на конкурс задач. Затем команды разработчиков и дата-аналитиков участвуют в конкурсе решений по поставленным задачам. На финальном этапе – конкурсе внедрений – постановщики задач вместе с разработчиками реализуют решения в регионах при поддержке международных экспертов.

За два года количество вовлечённых в конкурс дата-специалистов выросло в шесть раз – в 2020 году в нём приняли участие более 6,5 тысячи разработчиков из 82 регионов России и 26 стран. Все предложенные решения размещены на открытом коде, и любая компания или государство могут внедрить понравившуюся практику у себя.