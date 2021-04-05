Российская энергетика:
5 апреля 2021, 17:00
Рубрика: Происшествия
Метки: АО РЭС, АВАРИЙНЫЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ
Отрасль: Электроэнергетика
05.04.2021 года в результате повреждения абонентской кабельной линии 10 кВ, не принадлежащей АО «РЭС», было нарушено электроснабжение части потребителей в Центральном округе г. Новосибирска. Под отключение попали 3 абонентские трансформаторные подстанции, объекты банковской инфраструктуры и 1 многоквартирный жилой дом с медучреждением по ул. Сибревкома.
В 10:40 в адрес энергетиков поступило обращение от владельца кабельной линии с просьбой о проведении аварийно-восстановительных работ. Для обнаружения места повреждения кабеля была задействована специализированная электротехническая лаборатория филиала АО «РЭС» «Новосибирские городские электрические сети».
В настоящее время место повреждения определено, оно находится в границах существующей автомобильной дороги, что осложняет процесс устранения аварии и сказывается на продолжительности выполнения работ. На месте работают 3 бригады АО «РЭС», задействовано 4 единицы техники, включая спецтехнику для проведения земельных работ, необходимых для обеспечения доступа к поврежденному участку подземной кабельной линии электропередачи.
По состоянию на 19:00 05.04.2021г. работы на месте продолжаются. Стоит отметить, что со стороны АО «РЭС» была предложена возможность воспользоваться резервными источниками электроснабжения, имеющимися у сетевой компании. Но собственники кабельной линии данное предложение не приняли, при этом ранее обесточенные объекты, в т.ч. многоквартирный дом, продолжают оставаться без электричества. Таким образом, электроснабжение потребителей собственник электрической сети планирует возобновить по факту завершения аварийно-восстановительных работ на кабельной линии.
Напомним, что оперативную информацию обо всех отключениях электроснабжения и предполагаемых сроках их устранения можно уточнить:
Акционерное общество «Региональные электрические сети» (сокращенное наименование АО «РЭС») – системообразующее электросетевое предприятие энергосистемы Новосибирской области. Основные виды деятельности: передача и распределение электрической энергии; оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям. Официальный сайт http://www.eseti.ru/
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