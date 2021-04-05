05.04.2021 года в результате повреждения абонентской кабельной линии 10 кВ, не принадлежащей АО «РЭС», было нарушено электроснабжение части потребителей в Центральном округе г. Новосибирска. Под отключение попали 3 абонентские трансформаторные подстанции, объекты банковской инфраструктуры и 1 многоквартирный жилой дом с медучреждением по ул. Сибревкома.

В 10:40 в адрес энергетиков поступило обращение от владельца кабельной линии с просьбой о проведении аварийно-восстановительных работ. Для обнаружения места повреждения кабеля была задействована специализированная электротехническая лаборатория филиала АО «РЭС» «Новосибирские городские электрические сети».

В настоящее время место повреждения определено, оно находится в границах существующей автомобильной дороги, что осложняет процесс устранения аварии и сказывается на продолжительности выполнения работ. На месте работают 3 бригады АО «РЭС», задействовано 4 единицы техники, включая спецтехнику для проведения земельных работ, необходимых для обеспечения доступа к поврежденному участку подземной кабельной линии электропередачи.

По состоянию на 19:00 05.04.2021г. работы на месте продолжаются. Стоит отметить, что со стороны АО «РЭС» была предложена возможность воспользоваться резервными источниками электроснабжения, имеющимися у сетевой компании. Но собственники кабельной линии данное предложение не приняли, при этом ранее обесточенные объекты, в т.ч. многоквартирный дом, продолжают оставаться без электричества. Таким образом, электроснабжение потребителей собственник электрической сети планирует возобновить по факту завершения аварийно-восстановительных работ на кабельной линии.

Напомним, что оперативную информацию обо всех отключениях электроснабжения и предполагаемых сроках их устранения можно уточнить: