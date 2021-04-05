Группа Legrand продолжает серию апрельских вебинаров ​

Группа Legrand анонсирует продолжение серии вебинаров в апреле. С 7 по 14 апреля пройдут три онлайн-мероприятия по теме силового оборудования и систем умного дома.

7 апреля пройдет вебинар на тему «Правильный выбор модульных устройств дифференциального тока». Ведущий специалист отдела обучения представит модульные УДТ, а также поделится принципами подбора таких устройств для установки на различных объектах.

В понедельник, 12 апреля, состоится онлайн-мероприятие «Сравнение радио- и шинной систем умного дома Legrand. Критерии выбора», в рамках которого будет сделан обзор систем домашней автоматизации и различий между ними.

Заключительная трансляция этой серии вебинаров пройдет 14 апреля, в среду. Представитель отдела обучения расскажет и ответит на вопросы по подбору модульных защитно-коммутационных устройств на вебинаре «Как выбирать модульные защитно-коммутационные устройства серий RX³, TX³, DX³»

Группа Legrand приглашает всех заинтересованных присоединиться к вебинарам. Участие бесплатно, а количество мест не ограничено. Зарегистрироваться можно по ссылкам:

7 апреля, 12:00 по московскому времени: «Правильный выбор модульных устройств дифференциального тока» - https://events.webinar.ru/Legrand/8400353

12 апреля, 10:00 по московскому времени: «Сравнение радио- и шинной систем умного дома Legrand. Критерии выбора» - https://events.webinar.ru/Legrand/8400367

14 апреля, 12:00 по московскому времени: «Как выбирать модульные защитно-коммутационные устройства серий RX³, TX³, DX³» - https://events.webinar.ru/Legrand/8400385



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