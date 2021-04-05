Реализация таких проектов позволит пересматривать тарифную политику с учётом возобновляемости ресурса.

Правительство Камчатского края совместно с компанией «РусГидро» реализует проект по модернизации электростанций в Ключах, Козыревске, Оссоре, Тиличиках и Манилах. Об этом губернатор Владимир Солодов сообщил в программе «Камчатка: год перемен».

«Мы сейчас реализуем в пяти первых населённых пунктах совместный проект с компанией «Русгидро», а именно её дочерней структурой «Камчатскэнерго». В его рамках вместо устаревших дизельных станций строится станция двойного источника питания, которая позволяет, помимо дизельного топлива, использовать энергию ветра или солнца. Это позволяет сэкономить на поставках топлива около 30 процентов», — рассказал глава региона.

Планируется, что обновлённые станции заработают в 2021-2022 годах. После использовать подобные технологии предполагается и в других отдалённых населённых пунктах края. Это поможет уменьшить стоимость выработки энергии, что в свою очередь позволит снизить тарифы для населения.

Группа «РусГидро» на территории края представлена двумя компаниями: ПАО «Камчатскэнерго» и дочерним обществом ПАО «Камчатскэнерго» АО «ЮЭСК», осуществляющим энергоснабжение изолированных населённых пунктов Камчатки.