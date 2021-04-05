Подача воды гарантирована: Терско-Кумский канал реконструируют

Эксперты Главгосэкспертизы России выдали положительное заключение по итогам рассмотрения представленной повторно проектно-сметной документации на I этап реконструкции Терско-Кумского канала.

Терско-Кумский канал, проходящий по территории Республики Северная Осетия-Алания и Ставропольского края, построили в 1960 году для подачи воды из реки Терек в Ногайскую степь для обводнения двух миллионов гектар и транзитной передачи воды по Кумо-Манычскому каналу. Гидротехнические сооружения Терско-Кумского канала предотвращают выбытие из сельскохозяйственного оборота 79 498 га сельскохозяйственных угодий.

Проектной документацией, одобренной экспертами Главгосэкспертизы России, предусмотрена реконструкция Терско-Кумского оросительного канала, а также зданий и сооружений, входящих в его инфраструктуру. Работы в рамках первого этапа реконструкции пройдут на участке протяженностью 148,5 км.

В ходе реализации проекта участки русла канала расчистят от заиливания, нарушенную бетонную облицовку в нижнем бьефе и разрушенные бетонные крепления откосов и дна канала восстановят. Из 63 гидротехнических сооружений, расположенных на Терско-Кумском канале, реконструируют перегораживающие сооружения, головные водозаборные сооружения, перепады и сооружения ливнепропуска, а также здания управления затворами. Здесь полностью заменят гидромеханическое оборудование, подъемные механизмы и объекты энергоснабжения, отремонтируют входные и выходные оголовки.

Ранее, в декабре 2020 года эксперты Главгосэкспертизы России одобрили проект реконструкции Чограйского водохранилища, расположенного на границе Ставропольского края и республики Калмыкия.

Генеральная проектная организация – ООО «Северо-Кавказский институт по проектированию водохозяйственного и мелиоративного строительства». Застройщик - ФГБУ «Управление эксплуатации Терско-Кумского гидроузла».

Фото: water-rf.ru