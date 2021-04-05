WIRE RUSSIA ПЕРЕНЕСЕНА В ПАВИЛЬОН №3

Компания ООО «Мессе Дюссельдорф Москва» приглашает Вас принять участие в Международной выставке оборудования для производства и обработки проволоки, кабеля и метизов в России « wire Russia / Проволока Россия 2021» . Мероприятие пройдёт с 8 по 10 июня 2021 года в Москве на территории ЦВК «Экспоцентр» в павильоне №3 параллельно с выставками «Металлургия Россия», «Литмаш Россия» и «Трубы Россия». wire Russia — часть единого выставочного портфолио Metalflow Alliance, которое объединяет более 30

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wire Russia — это возможность представить новые технологии в производстве кабельной отрасли, проволоки, проводов, крепежей, метизов и оборудования для данных соединяющих элементов на ключевом мероприятии отрасли международного масштаба. Участники выставки — ведущие мировые производители из Германии, Австрии, Китая, Франции, Италии, США и России. Своё участие уже подтвердили такие компании, как: Synergy Steels Limited, Kabmak Mühendislik Ve Makina Sanayi Ticaret Ltd. Sti., Niehoff, WAFIOS AG, Schlatter Industries AG, Mario Frigerio S.p.A., SETIC SAS, FIB BELGIUM S.A., Schnell S.p.A., ФРЕЙ, JBM - HC MACHINERY, ФЕРРОТРЕЙД и многие другие.

В рамках выставочного трио «Металлургия Россия», «Литмаш Россия» и «Трубы Россия» будут представлены производители широкого спектра оборудования и технологий для металлургии, машиностроения и литейного производства, что позволит ознакомиться с новейшими разработками для производства чугуна, стали, проката и трубной продукции, а также продукции из цветных металлов, алюминия и изделий из алюминиевых сплавов.

ПРЕИМУЩЕСТВА УЧАСТИЯ ИЛИ 5 ПРИЧИН СТАТЬ ЭКСПОНЕНТОМ WIRE RUSSIA 2021

WIRE RUSSIA — это актуальная информация о текущем состоянии мирового рынка кабельно-проводниковой промышленности и перспективных тенденциях развития кабельного производства.

— это актуальная информация о текущем состоянии мирового рынка кабельно-проводниковой промышленности и перспективных тенденциях развития кабельного производства. WIRE RUSSIA — это качественная профессиональная аудитория, представленная как отечественными, так и зарубежными ведущими специалистами предприятий, работающих в сфере производства, переработки и сбыта кабельной, проволочной и метизной продукции.

— это качественная профессиональная аудитория, представленная как отечественными, так и зарубежными ведущими специалистами предприятий, работающих в сфере производства, переработки и сбыта кабельной, проволочной и метизной продукции. WIRE RUSSIA — это уникальный источник информации об инновационных технологиях и комплексных решениях от крупнейших мировых производителей кабельно-проводниковой продукции, а также возможность поближе ознакомиться с продукцией предприятий-конкурентов.

— это уникальный источник информации об инновационных технологиях и комплексных решениях от крупнейших мировых производителей кабельно-проводниковой продукции, а также возможность поближе ознакомиться с продукцией предприятий-конкурентов. WIRE RUSSIA — это международная специализированная выставка, которая проходит при поддержке Всероссийского научно-исследовательского института кабельной промышленности (ВНИИКП), а также Союза немецких машиностроителей (VDMA) и Международной Трубной Ассоциации (ITA).

— это международная специализированная выставка, которая проходит при поддержке Всероссийского научно-исследовательского института кабельной промышленности (ВНИИКП), а также Союза немецких машиностроителей (VDMA) и Международной Трубной Ассоциации (ITA). WIRE RUSSIA 2021 состоится параллельно на одной площадке с выставками «Металлургия Россия», «Литмаш Россия» и «Трубы Россия», что позволит участникам представить свою продукцию сразу для нескольких смежных отраслей промышленного сектора и привлечь внимание большего количества посетителей.



Тематические разделы выставки wire Russia 2021:

Оборудование для производства проволоки, кабеля, крепежных деталей, пружин и др. метизов Технологический инструмент Вспомогательные материалы для технологических процессов Материалы, провода и кабели специального назначения Контрольно-измерительные приборы Испытательная техника Специальное оборудование Услуги, консалтинг, проектирование

Подробная информация и условия участия

Контакты организаторов выставки в Москве:

ООО «Мессе Дюссельдорф Москва»

Пискарев Кирилл, директор проекта Тел.: +7 (495) 955 91 99 # 626 Факс: +7 (495) 246 92 77 E-mail: PiskarevK@messe-duesseldorf.ru Урих Эльвира, ассистент по работе над проектом Тел.: +7(495) 955-9199 # 624 Факс: +7(499) 246-9277 E-mail: UrikhE@messe-duesseldorf.ru

Контактная информация для прессы:

Парунина Надежда Владимировна

Менеджер по маркетингу и связям с общественностью

Тел.: +7 (495) 955 91 99 #506

E-mail: ParuninaN@messe-duesseldorf.ru



