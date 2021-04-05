Российская энергетика:
5 апреля 2021, 16:30
Рубрика: Мероприятия
Метки: WIRE RUSSIA 2021, WIRE RUSSIA
Отрасль: Кабельная промышленность
WIRE RUSSIA ПЕРЕНЕСЕНА В ПАВИЛЬОН №3
Компания ООО «Мессе Дюссельдорф Москва» приглашает Вас принять участие в Международной выставке оборудования для производства и обработки проволоки, кабеля и метизов в России «wire Russia / Проволока Россия 2021». Мероприятие пройдёт с 8 по 10 июня 2021 года в Москве на территории ЦВК «Экспоцентр» в павильоне №3 параллельно с выставками «Металлургия Россия», «Литмаш Россия» и «Трубы Россия». wire Russia — часть единого выставочного портфолио Metalflow Alliance, которое объединяет более 30
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wire Russia — это возможность представить новые технологии в производстве кабельной отрасли, проволоки, проводов, крепежей, метизов и оборудования для данных соединяющих элементов на ключевом мероприятии отрасли международного масштаба. Участники выставки — ведущие мировые производители из Германии, Австрии, Китая, Франции, Италии, США и России. Своё участие уже подтвердили такие компании, как: Synergy Steels Limited, Kabmak Mühendislik Ve Makina Sanayi Ticaret Ltd. Sti., Niehoff, WAFIOS AG, Schlatter Industries AG, Mario Frigerio S.p.A., SETIC SAS, FIB BELGIUM S.A., Schnell S.p.A., ФРЕЙ, JBM - HC MACHINERY, ФЕРРОТРЕЙД и многие другие.
В рамках выставочного трио «Металлургия Россия», «Литмаш Россия» и «Трубы Россия» будут представлены производители широкого спектра оборудования и технологий для металлургии, машиностроения и литейного производства, что позволит ознакомиться с новейшими разработками для производства чугуна, стали, проката и трубной продукции, а также продукции из цветных металлов, алюминия и изделий из алюминиевых сплавов.
ПРЕИМУЩЕСТВА УЧАСТИЯ ИЛИ 5 ПРИЧИН СТАТЬ ЭКСПОНЕНТОМ WIRE RUSSIA 2021
Тематические разделы выставки wire Russia 2021:
Подробная информация и условия участия
Контакты организаторов выставки в Москве:
ООО «Мессе Дюссельдорф Москва»
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Пискарев Кирилл, директор проекта
Тел.: +7 (495) 955 91 99 # 626
Факс: +7 (495) 246 92 77
E-mail: PiskarevK@messe-duesseldorf.ru
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Урих Эльвира, ассистент по работе над проектом
Тел.: +7(495) 955-9199 # 624
Факс: +7(499) 246-9277
E-mail: UrikhE@messe-duesseldorf.ru
Контактная информация для прессы:
Парунина Надежда Владимировна
Менеджер по маркетингу и связям с общественностью
Тел.: +7 (495) 955 91 99 #506
E-mail: ParuninaN@messe-duesseldorf.ru
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