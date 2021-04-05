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Семь млрд рублей направят на завершение строительства аэровокзала в Южно-Сахалинске

Семь млрд рублей направят на завершение строительства аэровокзала в Южно-Сахалинске

5 апреля 2021, 14:45
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 
Источник: stroygaz.ru

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Соответствующее инвестиционное соглашение подписано между областным правительством и компанией «КрасИнвест». Компания направит в Сахалинскую область инвестиции в размере 12,5 млрд. руб. Часть средств – порядка семи млрд. руб. – будет использована для завершения строительства аэровокзального комплекса. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе правительства Сахалинской области

«По условиям подписанного соглашения областное правительство будет на паритетных началах с инвестором управлять совместным предприятием и контролировать процесс завершения строительства объекта, а также его дальнейшую эксплуатацию. Инвестор взял обязательство завершить строительство нового терминала не позднее второй половины 2022 года, в обеспечение представлена банковская гарантия, – рассказал председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик.

Подрядчику предстоит завершить монтаж корпуса здания, выполнить внутреннюю отделку помещений аэровокзала, установить оборудование, обустроить пропускные пункты и объекты, необходимые для разделения потоков внутренних и международных рейсов.

Важная задача – обеспечить пропускную способность терминала при прогнозируемом увеличении пассажиропотока, в том числе, с учетом создания дальневосточной авиакомпании на базе «Авроры».

Конкурсный отбор по привлечению инвестора, объявленный в декабре 2020 года в рамках проведения приватизации «Аэровокзал Южно-Сахалинск»,завершился победой «КрасИнвест», предложившего наибольший вклад в создаваемое на территории Сахалинской области совместное предприятие. В отборе участвовалитри крупнейших аэропортовых холдинга России.

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Источник: stroygaz.ru

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