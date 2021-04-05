Северный инвестиционный банк (Nordic Investment Bank, NIB) и системный оператор Дании Energinet заключили соглашение о предоставлении займа на 10- летний срок на сумму €134 млн на реализацию проекта строительства самого длинного в мире подводного HVDC соединения Viking Link* между Данией и Великобританией. Проект реализуется Energinet совместно с дочерней компанией британского энергохолдинга National Grid – National Grid Viking Link Limited (NGVL).

HVDC соединение Viking Link напряжением ±525 кВ, пропускной способностью 1400 МВт и протяженностью ≈760 км** будет проложено от города Ревсинг в Южной Ютландии (Дания) до населенного пункта Бикер-Фен в Линкольншире (Великобритания). В конце лета 2021 г. компания Munck Supply Lines – один из подрядчиков проекта – планирует приступить к прокладке 76 км*** подземной кабельной линии (КЛ) на территории Дании для присоединения Viking Link к преобразовательной подстанции (ППС), где соединение будет подключено к национальной энергосистеме. Строительство ППС, как на территории Дании, так и Великобритании будет осуществлять компания Siemens Energy. Производство и поставку силовых кабелей для датского участка соединения осуществляет компания NKT Cables, а компания Prysmian Group обеспечит производство и поставку 1250 км силовых кабелей для подводного участка Viking Link, а также порядка 135 км – для наземного участка соединения на территории Великобритании, работы по прокладке которого начались в июне 2020 г. Работы по прокладке подводной части Viking Link стартовали в начале 2021 г.

Реализация проекта позволит увеличить пропускную способность электрических связей между двумя странами, тем самым содействуя интеграции в энергосистемы двух стран большего количества генерирующих объектов на базе ВИЭ, а также обеспечит выравнивание цен на электроэнергию (мощность), что сделает объединенный регион более экономически привлекательным****. Проект строительства трансграничного HVDC соединения Viking Link, стоимость которого оценивается в €2 млрд, входит в список проектов общего интереса ЕС (Projects of Common Interest, PCI) и является стратегически важной составляющей усилий ЕС по формированию единого европейского энергетического рынка. Завершение работ и ввод в эксплуатацию соединения запланирован на 2023 г

Информационно-аналитические ресурсы: Global Transmission, 4C Offshore

* В настоящее время самым длинным подводным силовым кабелем является NorNed протяженностью 580 км https://en.wikipedia.org/wiki/Viking_Link

** https://viking-link.com/

*** https://en.energinet.dk/Infrastructure-Projects/Projektliste/Viking-Link/News-about-Viking-LInk/Munck-Pipinginstalling-cables

**** https://viking-link.com/