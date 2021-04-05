Письмо с обоснованием ее роли в деле сохранения климата они направили председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен и другим высокопоставленным чиновникам этого органа, в том числе и комиссару по энергетике Кадри Симсон.

Обращение подписано президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министрами Венгрии, Польши, Чехии, Румынии, Словакии и Словении.

«Мы убеждены, что все доступные технологии с нулевым и низким уровнем выбросов, которые способствуют климатической нейтральности, должны быть не только признаны, но и активно поддержаны Евросоюзом», – цитирует европейских лидеров портал World Nuclear News.

Они призывают срочно обеспечить для существования и развития ядерной энергетики такие же благоприятные условия, которые имеют другие генерации в ЕС.

Подписанты также выражают обеспокоенность тем, что «право государства-члена выбирать между различными источниками энергии и право определять общую структуру энергоснабжения сейчас сильно ограничены политикой ЕС, которая исключает атомную энергетику из все большего количества своих политических и технологических опций».

Авторы письма отмечают, что «атомная энергетика имеет целый ряд преимуществ по сравнению с тепловой», и АЭС хорошо вписываются в политику противодействия климатическим изменениям, поскольку в процессе функционирования атомных станций выбросы СО2 в атмосферу значительно меньше, чем у электростанций, работающих на ископаемом топливе, в том числе и газе.

Представители атомной индустрии Европы обратились к Европейской комиссии с призывом включить ядерную энергетику в "таксономию ЕС по вопросам устойчивого финансирования " (EU Taxonomy on Sustainable Finance) – перечень видов экономической деятельности, которым будут предоставлять преференции при содействии перехода к безуглеродной энергетике.

Евросоюз декларирует, что его экологическая политика направлена на сохранение климата и снижение вредных выбросов в окружающую среду. Создан даже перечень безуглеродных видов генерации электроэнергии. Однако атомную энергетику в него официально не включили из-за антиядерных настроений в некоторых европейских странах.

Поэтому атомщики пытаются исправить эту несправедливость. Особенно учитывая то, что во многих странах ЕС давно и успешно функционируют атомные электростанции, а ряд государств еще и усиливают «атомную составляющую» – или уже строят или собираются строить новые энергоблоки и даже станции.

Дополнительным основанием для обращения стал и доклад Экспертного центра руководящих органов Евросоюза-Объединенного исследовательского центра (JRC) "техническая экспертиза ядерной энергетики в соответствии с критериями Регламента ЕС 2020/852".

Эксперты пришли к выводу, что атомная энергетика вполне отвечает основному критерию, по которому определяют экологически чистые производства: «не наносить значительный ущерб» (do no significant harm, сокращенно – DNSH) на протяжении всего своего жизненного цикла.

"Анализ не выявил никаких научно обоснованных доказательств того, что атомная энергетика, по сравнению с другими технологиями генерации, наносит более значительный вред здоровью человека или окружающей среде», – констатируется в документе JRC.

А сравнение влияния различных технологий производства электроэнергии на здоровье человека и окружающую среду показало, что по результатам «атомное производство» сопоставимо с гидроэнергетикой и производством энергии из возобновляемых источников.

По официальному статусу отчет JRC - конфиденциальный.

После чего представители Foratom – Европейского ядерного форума обратились к Еврокомиссии с просьбой внести ясность, как скоро атомную энергетику включат в «Таксономию...», сочтя его экологически чистым видом генерации наравне с возобновляемыми источниками.

Стоит отметить, что ядерная энергетика является крупнейшим источником «низкоуглеродной» электроэнергии в ЕС: еще год назад ее доля составляла 26,7%, тогда как на гидроэнергетику приходилось 12,3%, на ветровую – 13,3%, на солнечную – 4,4%.

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