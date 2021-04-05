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"РТСофт" приглашает на третий вебинар весенней серии о работе и возможностях ПК PowerFactory

РТСофт приглашает на третий вебинар весенней серии о работе и возможностях ПК PowerFactory

5 апреля 2021, 14:15
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РТСОФТ, ВЕБИНАРЫ, ОНЛАЙН
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: РНК СИГРЭ

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«РТСофт» анонсирует третью онлайн-встречу весенней серии о современных подходах к созданию цифровых моделей с применением ПК PowerFactory версии 2021. Вебинар «Моделирование устройств современной энергетики» состоится 8 апреля 2021 г. в 11:00 (мск).

В программе вебинара будут рассмотрены особенности моделирования и различные сценарии работы объектов генерации на основе ВИЭ, электрических сетей со вставками постоянного тока, учет систем накопления электрической энергии и так называемых гибких передач FACTS с использованием возможностей ПК PowerFactory – 2021.

ПК PowerFactory является общепризнанным мировым лидером в области исследования работы объектов ВИЭ. Его уникальные возможности мы продемонстрируем на вебинаре.

Вебинар будет особенно полезным для компаний, которые тесно связаны с созданием, внедрением, проектированием и эксплуатацией объектов современной энергетики. Приглашаем руководителей, главных инженеров, технических директоров, начальников расчетных отделов и специалистов сетевых, генерирующих компаний, проектных организаций и образовательных, исследовательских центров.

Длительность вебинара: 1,5–2 часа.

Участие бесплатное. Для участия необходимо зарегистрироваться *.

Программный комплекс PowerFactory – ведущий мировой инструмент для расчетов и моделирования объектов энергетического комплекса всех классов напряжения. Внедрив данный ПК на своем предприятии, вы сможете повысить наблюдаемость исследуемых объектов, сократить трудозатраты электроэнергетического персонала на ведение моделей сети, повысить точность проводимых расчетов.

* Обращаем ваше внимание: регистрация завершится 8 апреля в 10:00.

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Источник: РНК СИГРЭ

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