 
Персоны

Анастасия Бондаренко в интервью агентству "ТАСС": "Реорганизация назревала уже давно"

Анастасия Бондаренко в интервью информационному агентству «ТАСС» рассказала о том, что изменилось в работе Минэнерго с проведением реорганизации, как на работу повлияла пандемия COVID-19, а также об основных законопроектах, которые готовит Министерство.

По её словам, самые большие изменения заключаются в проведённой в ноябре реформе по сокращению числа Департаментов и заместителей Министра.

«Сама реорганизация назревала уже давно, и Правительство до этого уже предпринимало определённые шаги в этом направлении. Но если раньше речь шла в основном про сокращение численности сотрудников, то в этот раз упор был сделан на функционале», – сказала статс-секретарь – заместитель Министра энергетики.

Кроме этого, она пояснила, что реорганизация позволила снизить число руководителей, которое раньше не было так строго регламентировано.

«Теперь у одного из пяти заместителей Министра в подчинении может находиться минимум по два Департамента по 40 человек в каждом. Другими словами, такая структура позволяет более чётко понимать кто за что отвечает, равномерно распределить нагрузку, снизить число руководителей и одновременно повысить зарплату простым специалистам, поскольку экономия средств от сокращения в этот раз оставлена в бюджете Министерств», – сообщила Анастасия Бондаренко.

Она также рассказала о ключевых законопроектах, разрабатываемых в Минэнерго, в частности, о проекте об агрегаторах спроса на электроэнергию.

«В его основе лежит идея дать возможность потребителям, в том числе крупным промышленным предприятиям, через специального оператора экономить на электроэнергии за счёт переноса своего потребления с пиковых часов, когда она наиболее дорогая. Уже был проведён эксперимент, который показал, что такое решение выгодно всем потребителям, и был признан Правительством успешным. Сам законопроект мы готовимся внести в Правительство уже во втором квартале этого года», – прокомментировала Анастасия Бондаренко.

Статс-секретарь – заместитель Министра отметила, что COVID-19 не отразился на законопроектной деятельности, но при этом пандемия очень сильно повлияла на представление о работе в целом, в частности, удалённый режим и онлайн-совещания стали более популярными.

Полную версию интервью читайте на официальном сайте Минэнерго.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: Министерство энергетики России

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Персоны
Роман Левченко назначен исполняющим обязанности гендиректора 06.04.2021
Роман Левченко назначен исполняющим обязанности гендиректора "Россети Северный Кавказ"
Мишустин освободил Анатолия Тихонова от должности замглавы Минэнерго 31.03.2021
Мишустин освободил Анатолия Тихонова от должности замглавы Минэнерго
Михаил Мишустин назначил нового главу Ростехнадзора 30.03.2021
Михаил Мишустин назначил нового главу Ростехнадзора
Президент Монголии наградил Михаила Лифшица орденом 30.03.2021
Президент Монголии наградил Михаила Лифшица орденом "Полярная звезда"
Эта новость часть сюжета Интервью RusCable.Ru
Другие новости сюжета:
15.05.2018
LEKRON: интервью с руководителем Инженерного Центра "ТехИнвест-М" Павлом Беляковым
29.03.2018
Директор производственного управления ТД "Кабельстройсервис" Юрий Тиняков: "Работать надо честно"
10.10.2006
Российский капитализм: от первоначального накопления капитала - к развитию. Интервью А.Б. Чубайса
21.03.2018
"Россия подтверждает приверженность довести сделку ОПЕК до конца", - заявил в интервью телеканалу "Блумберг" Александр Новак

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Марпосадкабель в прямом эфире! RusCable Live
+