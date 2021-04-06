В совещании также приняли участие первый заместитель генерального директора - исполнительный директор «Россетей» Андрей Муров, первый заместитель генерального директора - главный инженер «Россетей» Андрей Майоров, руководители профильных блоков исполнительного аппарата «Россетей» и руководство компании «Россети Северо-Запад».

Было отмечено, что в 2020 году «Россети Северо-Запад» выполнили в срок и в полном объёме программы технического обслуживания и ремонта. Компания отремонтировала порядка 1 300 км линий электропередачи и расчистила около 1 600 гектаров ЛЭП.

В 2021 году финансирование программы ремонтов и технического обслуживания запланировано в объёме 4,4 млрд руб.

Компания отремонтирует порядка 2 300 км кабельных и воздушных линий электропередачи. Также «Россети Северо-Запад» проведут капитальный ремонт 8 трансформаторов на подстанциях 35-110 кВ и 1 400 трансформаторных подстанций 0,4-20 кВ. В течение 2021 года запланирована расчистка 14 700 гектаров трасс воздушных линий 6-220 кВ.

Андрей Рюмин обсудил с руководством «Россети Северо-Запад» итоги ликвидации последствий аномальной непогоды в Псковской области в начале года. Генеральный директор сетевой компании Артём Пидник доложил о том, что проведён детальный анализ состояния линий электропередачи в регионе и в соответствии с поручением ПАО «Россети» разработана целевая программа модернизации (реновации) электросетевого комплекса Псковской области на 2022-2026 гг.