Мэрия Екатеринбурга нашла способ возобновить поиски подрядчика для реконструкции многострадальной развязки у «Калины». После отмены контракта в администрации города решили, что новый договор будет заключать Управление капитального строительства города Екатеринбурга, а не мэрия, как было раньше.

«Муниципальному казенному учреждению «Управление капитального строительства города Екатеринбурга» заключить долгосрочный муниципальный контракт на строительство объекта «Строительство транспортной развязки на пересечении скоростного кольца по переулку Базовому с улицей Комсомольской и Сибирским трактом в Екатеринбурге»», — говорится в документе, который подписал первый вице-мэр Игорь Сутягин.

Предельный срок реконструкции развязки — 31 декабря 2024 года, а стоимость — 6,4 миллиарда рублей.

При этом в документе указана разбивка бюджета по годам:

В 2021 году — 111 миллионов рублей;

В 2022 году — 111 миллионов рублей;

В 2023 году — 2,6 миллиарда рублей;

В 2024 году — 3,5 миллиарда рублей.

Планируется, что после публикации постановления, «Управление капитального строительства города Екатеринбурга» организует новую покупку.

Ранее в мэрии представили трехмерную модель будущей развязки. Реконструкцию проблемного объекта завершат в конце 2024 года. Работы будут разделены на пять этапов, мы рассказывали, что построят на каждом из них.

Екатеринбургским водителям путепровод у «Калины» хорошо известен адскими пробками и выбоинами. В 2019 году «уставший» мост над Транссибом ремонтировали, чтобы продлить срок его эксплуатации.