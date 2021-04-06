Ассоциация "Электрокабель" разрабатывает
6 апреля 2021, 16:30
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство
Мэрия Екатеринбурга нашла способ возобновить поиски подрядчика для реконструкции многострадальной развязки у «Калины». После отмены контракта в администрации города решили, что новый договор будет заключать Управление капитального строительства города Екатеринбурга, а не мэрия, как было раньше.
«Муниципальному казенному учреждению «Управление капитального строительства города Екатеринбурга» заключить долгосрочный муниципальный контракт на строительство объекта «Строительство транспортной развязки на пересечении скоростного кольца по переулку Базовому с улицей Комсомольской и Сибирским трактом в Екатеринбурге»», — говорится в документе, который подписал первый вице-мэр Игорь Сутягин.
Предельный срок реконструкции развязки — 31 декабря 2024 года, а стоимость — 6,4 миллиарда рублей.
При этом в документе указана разбивка бюджета по годам:
Планируется, что после публикации постановления, «Управление капитального строительства города Екатеринбурга» организует новую покупку.
Ранее в мэрии представили трехмерную модель будущей развязки. Реконструкцию проблемного объекта завершат в конце 2024 года. Работы будут разделены на пять этапов, мы рассказывали, что построят на каждом из них.
Екатеринбургским водителям путепровод у «Калины» хорошо известен адскими пробками и выбоинами. В 2019 году «уставший» мост над Транссибом ремонтировали, чтобы продлить срок его эксплуатации.
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