По многочисленным просьбам компаний Оргкомитет «КонТЭКста» увеличил сроки подачи заявок на лучший PR-проект до 16 апреля. Конкурс проводится уже двенадцать лет подряд при поддержке государственных ведомств, министерств, бизнес-структур и крупных ассоциаций ТЭК. В нем могут принять участие все компании топливно-энергетического комплекса, атомной отрасли, энергетического машиностроения, других отраслей промышленности.

Цель премии – содействие стратегическому развитию коммуникаций в промышленных и энергетических отраслях и успешной реализации экономической стратегии России.

За всю историю конкурса в нем приняло участие более 400 компаний, представляющих весь спектр отраслей ТЭК – электроэнергетики, атомной энергетики, нефтегазового сектора, угольной промышленности, энергетического машиностроения. Имена лауреатов премии навсегда будут вписаны в Галерею славы лидеров коммуникаций.

В этом году расширились номинации конкурса и изменились критерии оценки. На конкурс принимаются проекты компаний, реализованные до конца 31.12.2020 года. Заявки от компаний принимаются до 16 апреля 2021 года.

Принимаются проекты в следующих номинациях:

Лучшая коммуникационная деятельность

Проекты по информационному сопровождению деятельности компании или проекта

Проекты, направленные на работу с молодежью и развитие кадрового потенциала

Проекты, направленные на защиту окружающей среды и экологию

Проекты по пропаганде энергоэффективности и энергосбережения

Проекты, направленные на развитие и внедрение инновационных технологий

Проекты по развитию территорий

Проекты по развитию КСО – корпоративной социальной ответственности

Проекты по работе с органами государственной власти и органами местного самоуправления

Проекты по работе с потребителями

Благотворительные проекты

Проекты по антикризисному PR

Имиджевые PR-проекты

Социальные проекты

Образовательные проекты

Digital -проекты

Проекты, посвященные 75-летию Победы

Корпоративные СМИ

Корпоративные календари

Проекты по корпоративному волонтерству

Лучшие практики внутренних коммуникаций

Лидер коммуникаций

Лучшая презентация проекта на Дне открытых презентаций

В прошлом году были введены новые номинации – «Лучший проект по корпоративному волонтерству», «Проекты по развитию КСО», а также «Лидер коммуникаций», где будет оцениваться личный вклад в развитие коммуникационной отрасли, а одним из основных критериев оценки станет качество видео-презентации номинантов.

Изменились критерии оценки коммуникационной деятельности энергокомпаний. В этом году деятельность будет оцениваться по дополнительным показателям, основными из которых являются: влияние на результаты экономической деятельности компании, информационная активность, оперативность и полнота информации, предоставляемой в СМИ, профессионализм при взаимодействии с журналистами. Теперь компании будут оцениваться в зависимости от категории, в которую они входят – сетевые, генерирующие, теплоэнергетические, ВИНКи (вертикально-интегрированные нефтяные компании), угольные, компании по производству оборудования для ТЭК, научно-исследовательские, инжиниринговые и проектные, промышленные.

Последний этап оценки проектов — день Открытых презентаций, вошедших в шорт-лист конкурса. Он проводится за день до Церемонии награждения лауреатов. Предполагается отдельный приз за лучшую презентацию.

Оплата регистрационного взноса в конкурсе предполагает также бесплатное участие в Форуме «КонТЭКст».