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Оргкомитет Премии "КонТЭКст" продлил сроки подачи заявок на лучший проект до 16 апреля 2021 года

Оргкомитет Премии КонТЭКст продлил сроки подачи заявок на лучший проект до 16 апреля 2021 года

6 апреля 2021, 18:00
Рубрика: Мероприятия
Метки: КОНТЭКСТ
Источник: Центр развития коммуникаций ТЭК

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По многочисленным просьбам компаний  Оргкомитет «КонТЭКста» увеличил сроки подачи заявок  на лучший PR-проект до 16 апреля.  Конкурс проводится  уже двенадцать лет подряд при поддержке государственных ведомств, министерств, бизнес-структур и крупных ассоциаций ТЭК.  В нем могут принять участие все компании топливно-энергетического комплекса, атомной отрасли, энергетического машиностроения, других отраслей промышленности.

Цель премии – содействие стратегическому развитию коммуникаций в промышленных и энергетических отраслях и успешной реализации экономической стратегии России.

За всю историю конкурса в нем приняло участие более 400 компаний, представляющих весь спектр отраслей ТЭК – электроэнергетики, атомной энергетики, нефтегазового сектора, угольной промышленности, энергетического машиностроения. Имена лауреатов премии навсегда будут вписаны в Галерею славы лидеров коммуникаций.

В этом году расширились номинации конкурса и изменились критерии оценки. На конкурс принимаются   проекты компаний, реализованные до конца 31.12.2020 года. Заявки от компаний принимаются до 16 апреля 2021 года.

Принимаются проекты в следующих номинациях:

  • Лучшая коммуникационная деятельность
  • Проекты по информационному сопровождению деятельности компании или проекта
  • Проекты, направленные на работу с молодежью и развитие кадрового потенциала
  • Проекты, направленные на защиту окружающей среды и экологию
  • Проекты по пропаганде энергоэффективности и энергосбережения
  • Проекты, направленные на развитие и внедрение инновационных технологий
  • Проекты по развитию территорий
  • Проекты по развитию КСО – корпоративной социальной ответственности
  • Проекты по работе с органами государственной власти и органами местного самоуправления
  • Проекты по работе с потребителями
  • Благотворительные проекты
  • Проекты по антикризисному PR
  • Имиджевые PR-проекты
  • Социальные проекты
  • Образовательные проекты
  • Digital -проекты
  • Проекты, посвященные 75-летию Победы
  • Корпоративные СМИ
  • Корпоративные календари
  • Проекты по корпоративному волонтерству
  • Лучшие практики внутренних коммуникаций
  • Лидер коммуникаций
  • Лучшая презентация проекта на Дне открытых презентаций

В прошлом году были введены новые номинации  – «Лучший проект по корпоративному волонтерству», «Проекты по развитию КСО»,  а также  «Лидер коммуникаций», где будет оцениваться личный вклад в развитие коммуникационной отрасли,   а  одним из основных критериев оценки станет качество видео-презентации номинантов.

Изменились критерии оценки коммуникационной деятельности энергокомпаний. В этом году деятельность будет оцениваться по дополнительным показателям, основными из которых являются: влияние на результаты экономической деятельности компании,  информационная активность, оперативность и полнота информации, предоставляемой в СМИ, профессионализм при взаимодействии с журналистами. Теперь компании будут оцениваться в зависимости от категории, в которую они входят – сетевые, генерирующие, теплоэнергетические, ВИНКи (вертикально-интегрированные нефтяные компании), угольные, компании по производству оборудования для ТЭК, научно-исследовательские,  инжиниринговые и проектные, промышленные.

Последний этап оценки проектов — день Открытых презентаций, вошедших в шорт-лист конкурса. Он проводится за день до Церемонии награждения лауреатов.  Предполагается отдельный приз за лучшую презентацию.

Оплата регистрационного взноса в конкурсе предполагает также бесплатное участие в Форуме «КонТЭКст».

Заявку можно пожать на сайте конкурса:   https://konkurs-tek.ru/#invite

 

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Источник: Центр развития коммуникаций ТЭК

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