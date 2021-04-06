Системные операторы Финляндии Fingrid Oyj и Швеции Svenska kraftnät планируют строительство третьего трансграничного соединения между Швецией и Финляндией, получившего название Aurora Line. Трансграничное соединение напряжением 400 кВ переменного тока будет проложено от ПС Пюхенселькя (Pyhänselkä) в Мухосе (Muhos) через Кеминмаа (Keminmaa) в Финляндии до ПС Мессауре (Messaure) в Швеции.

Предпосылкой для проектирования нового высоковольтного электрического соединения между Швецией и Финляндией является потребность энергорынка в дополнительных поставках электроэнергии (мощности). Пропускная способность трансграничных связей между странами недостаточна, что приводит к недостаточно эффективному функционированию регионального энергорынка и к разнице цен на электроэнергию в торговых зонах Финляндии и Швеции. Кроме того, соединение Aurora Line увеличит надежность поставок электроэнергии и интеграцию ВИЭ-генерации в энергосистемы стран Скандинавии. Ранее Fingrid Oyj и Svenska kraftnät завершили исследование потребностей в развитии трансграничных связей. По мнению системных операторов, пропускная способность существующих cоединений между Финляндией и Швецией недостаточна, и в будущем весьма вероятно возникновение так называемых «узких мест», поэтому необходимо строительство нового высоковольтного трансграничного соединения для обмена электроэнергией (мощностью). Были изучены различные варианты увеличения пропускной способности электрических связей между энергосистемами двух стран, и наиболее технически обоснованным и целесообразным с точки зрения социально-экономической выгоды оказалось сооружение трансграничного соединения переменного тока между северной Финляндией и северной Швецией.

Проекту строительства трансграничного соединения Aurora Line присвоен статус проекта общего интереса ЕС (Project of Common Interest, PCI). В рамках программы ЕС Connecting Europe Facility (CEF) на проведение исследований по проекту выделено € 4,325 млн. Fingrid Oyj и Svenska kraftnät планируют также подавать совместные заявки на финансирование проекта в рамках CEF уже на этапе строительства. Национальные органы регулирования энергетики Финляндии и Швеции приняли решение о распределении затрат* по проекту Aurora Line в марте 2020 г. Строительство соединения Aurora Line будет осуществляться в два этапа. Сначала будет построен участок соединения от ПС Пюхянселькя в Мухосе до Кеминмаа. На этом этапе также будет расширена существующая ПС Пюхянселькя, а в Кеминмаа будет построена новая ПС Виитаярви (Viitajärvi). На втором этапе будет сооружена новая ЛЭП от ПС Виитаярви до ПС Мессауре в Швеции. Новая ЛЭП будет пересекать границу между Финляндией и Швецией, проходящую по реке Торнио (Tornio), в Вуэннонкоски (Vuennonkoski) со стороны Финляндии и Рисудден (Risudden) со стороны Швеции.

Процедура оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС)** для участка между Мухосом и Кеминмаа была завершена в январе 2019 г., а для участка между Кеминмаа и шведской границей – в июне 2020 г. Экологические исследования на территории Швеции будут проводиться в течение 2021 г. В настоящее время ведется генеральное проектирование участка ЛЭП между подстанциями Пюхянселькя и Виитаярви, а к лету 2021 г. начнутся проектные работы для участков ЛЭП Виитаярви - Вуеннонкоски и Рисудден - Мессауре. Fingrid и Svenska kraftnät поставили цель – ввести в эксплуатацию Aurora Line к концу 2025 г.

Официальный сайт Fingrid Oyj

* Cross Border Cost Allocation (CBCA).

** Environmental Impact Assesment, (EIA)