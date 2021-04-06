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"Россети Ленэнерго" повышают надежность эксплуатации кабельных линий

Россети Ленэнерго повышают надежность эксплуатации кабельных линий

6 апреля 2021, 15:00
Рубрика: Модернизация
Метки: ЛЕНЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Ленэнерго

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В Учебном комплексе «Россети Ленэнерго» состоялся открытый семинар «Кабельная арматура до 35 кВ», на котором компании-производители представили новинки и лучше образцы арматуры для нужд энергетической отрасли.

На мероприятии были представлены инструменты и оснастка для разделки кабеля, устройства для монтажа кабельных муфт – холодной и горячей термоусадки, различные виды огнезащиты для кабелей и другое оборудование. Участники мероприятия подробно обсудили потребности и перспективы сектора данной продукции, востребованные направления и области для расширения сотрудничества.

«С общим развитием электросетевой инфраструктуры города постепенно растет и нагрузка на сеть. Поэтому наша задача – обеспечить ей максимальную надежность и качество эксплуатации. В частности, мы обратили внимание производителей на необходимость разрабатывать новые способы защиты муфт для снижения рисков технологических нарушений и повышения безопасности кабельных линий. В целом следует отметить высокое качество кабельной арматуры отечественных производителей при стабильно низком проценте повреждения», - подчеркивает начальник службы кабельных линий филиала «Кабельная сеть» Дмитрий Лукашев.

На площадке Учебного комплекса прошла практическая демонстрация возможностей оборудования – процесс монтажа, подключения, диагностики и испытаний. В мероприятии приняли участие такие производители, как ООО «Объединенный промышленный комплекс», Михневский завод электроизделий, Ensto, Tyco electronics, 3M.

Открытые семинары – это возможность прямого диалога «Россети Ленэнерго» и других предприятий отрасли с ведущими производителями оборудования.

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Источник: Россети Ленэнерго

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