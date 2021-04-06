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В десяти регионах РФ до конца года создадут 30 креативных кластеров на месте промзон

В десяти регионах РФ до конца года создадут 30 креативных кластеров на месте промзон

6 апреля 2021, 16:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 
Источник: ТАСС

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Тридцать креативных пространств на месте промышленных зон и заброшенных зданий создадут в десяти регионах России до конца 2021 года в рамках программы Rurban Creative Lab. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Агентства стратегических инициатив (АСИ).

"До конца 2021 года в каждом из этих регионов будут запущены по три креативных кластера трех разных типов на трех разных территориях, включая сельские", - отметили в пресс-службе. Уточняется, что это Ульяновская, Иркутская, Новгородская, Тюменская, Свердловская, Самарская, Новосибирская и Рязанская области, а также Удмуртская Республика и Ханты-Мансийский автономный округ.

"Сегодня в 55 российских регионах свыше 32 тыс. гектаров промышленных территорий выключены из городской экономики. Там нет людей, нет производств. Как правило, эти локации находятся в центре города либо в очень удобной доступности. Они могут быть комплексно освоены", - сказала глава АСИ Светлана Чупшева, слова которой приводит пресс-служба.

По ее словам, 20 региональных команд, участвующих в программе, смогли предложить концепции по ревитализации этих территорий. Федеральная комиссия выбрала 10 из них. Теперь этим региональным продюсерским центрам предстоит в течение нескольких месяцев создать в своих регионах творческие кластеры разных типов и форматов.

"Но самое главное - по итогам этого проекта мы хотим сформировать несколько финансово-экономических и управленческих моделей, которые в дальнейшем могут тиражироваться в части вовлечения в экономику регионов тех промышленных территорий, которые сейчас не используются", - подчеркнула Чупшева.

Генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко сказал, что совместная с АСИ программа даст положительный эффект сразу по нескольким направлениям. "Важно, что продолжается работа над преобразованием пустующих территорий, что они в скоро будущем будут активно задействованы в городской жизни. Будущие общественные пространства должны стать знаковыми и для горожан, и для туристов. Это положительно отразится на качестве среды проживания в конкретных населенных пунктах, ускорит развитие местной экономики, позволит сохранить в регионах перспективные кадры. Молодые люди сейчас нередко стремятся покинуть родные места, поэтому очень важно привлекать их к работе над городами, в которых захочется остаться", - добавил он.

 

О программе и кластерах

На участие в Rurban Creative Lab - самой масштабной в России программе по созданию креативных кластеров на месте промзон и заброшенных зданий - поступило 3 339 заявок из 81 российского региона. Цель проекта - разработать и запустить механизмы преобразования не участвующих в хозяйственном обороте площадок в локации, где сформируются сообщества творчески-ориентированных предпринимателей. Программа реализуется АСИ в партнерстве с ДОМ.РФ.

Задача по созданию в регионах креативных кластеров на территориях бывших промышленных предприятий и заброшенных объектах недвижимости была поставлена президентом РФ Владимиром Путиным в конце 2020 года.

По данным АСИ, на сегодняшний день крупные креативные кластеры работают в 28 городах России. Общая площадь занимаемой ими недвижимости составляет 1,65 млн кв. метров.

Свыше половины (59%) таких пространств сосредоточено в Москве, они занимают 5,2% рынка офисной недвижимости столицы. В Санкт-Петербурге расположено 17% от всех креативных кластеров страны общей площадью 273 тыс. кв. метров.

"Москва и Санкт-Петербург стали первыми российскими городами, где на площадках предприятий и фабрик, которые уже не использовались по назначению, стали организовываться креативные пространства. Сегодня это крупнейшие индустрии, объединившие и анимацию, и дизайн, и IT-технологии, и моду, и театр. Вокруг этих территорий появились атмосферные общественные пространства, комфортное жилье. Мы поможем регионам не только правильно перенять этот опыт, но и сформировать новые модели креативных пространств, избежать типичных и нетипичных ошибок в процессе их создания, и тем самым сэкономим региональным продюсерским центрам время - это несколько лет. Также с помощью партнеров нашей программы будем привлекать на эти площадки интересных и самых креативных резидентов", - сказала руководитель Центра городских компетенций АСИ Татьяна Журавлева, которую также цитирует пресс-служба.

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Источник: ТАСС

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