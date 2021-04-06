Компания Xiaomi, которая недавно купила производителя аксессуаров Zimi, выпустила зарядный кабель для мобильных устройств Apple. Новинка предлагается по цене 12 долларов. Это кабель с разъёмом Lightning длиной метр, который имеет официальный сертификат Apple MFi и совместим с iPhone, iPad и iPod. Аксессуар поддерживает 20-ваттную зарядку, что позволяет пополнить аккумулятор от 0 до 60% всего за 30 минут.

Кабель, выпущенный по хорошо известным в Китае брендом ZMI, изготовлен из силиконового материала высокого качества, который прошёл длительное тестирование. Силиконовый материал является гладким и не спутывается. В ходе тестирования подтверждено, что он не сломается даже после 30 000 сгибаний. Помимо зарядки, он также можно использоваться для передачи данных на скорости до 480 Мбит/с. Производитель даёт 18-месячную гарантию на аксессуар.