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Xiaomi выпустила зарядный кабель для iPhone и iPad, который выдерживает 30 000 сгибаний

Xiaomi выпустила зарядный кабель для iPhone и iPad, который выдерживает 30 000 сгибаний

6 апреля 2021, 13:30
Рубрика: Инновации
Метки: Xiaomi
Отрасль: Кабельная промышленность 
Источник: ixbt.com

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Компания Xiaomi, которая недавно купила производителя аксессуаров Zimi, выпустила зарядный кабель для мобильных устройств Apple. Новинка предлагается по цене 12 долларов. Это кабель с разъёмом Lightning длиной метр, который имеет официальный сертификат Apple MFi и совместим с iPhone, iPad и iPod. Аксессуар поддерживает 20-ваттную зарядку, что позволяет пополнить аккумулятор от 0 до 60% всего за 30 минут.

Кабель, выпущенный по хорошо известным в Китае брендом ZMI, изготовлен из силиконового материала высокого качества, который прошёл длительное тестирование. Силиконовый материал является гладким и не спутывается. В ходе тестирования подтверждено, что он не сломается даже после 30 000 сгибаний. Помимо зарядки, он также можно использоваться для передачи данных на скорости до 480 Мбит/с. Производитель даёт 18-месячную гарантию на аксессуар.

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Источник: ixbt.com

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