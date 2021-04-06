Оборонка, нефтянка, судостроение и геофизика.
6 апреля 2021, 16:15
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, ВЕБИНАРЫ, ОНЛАЙН
Отрасль: Электроэнергетика
Молодежное объединение СИГРЭ Канады проводит вебинар для международных молодежных объединений СИГРЭ, молодых специалистов отрасли, студентов профильных вузов и всех желающих.
14 апреля в 21:00 состоится вебинар «Инспекция линий передачи данных с использованием искусственного интеллекта». Спикером выступит Янош Тос (Канада), основатель и исполнительный директор RecognAIse Technologies Inc.
Вебинар пройдет на английском языке.
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