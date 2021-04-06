На Кубани до 2025 году построят многопрофильный центр медицинской реабилитации. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Реабилитационный центр будет рассчитан на 450 коек. По словам губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, до конца апреля 2021 года планируется объявить конкурс на проектирование объекта. Где именно он будет располагаться, пока не уточняется.

«В современном центре будем использовать лучшие мировые практики, чтобы возвращать к нормальной жизни пациентов, в том числе, после инсульта, травм, полученных в ДТП», - отметил глава региона.

В настоящее время в Краснодаре также ведутся работы по строительству нового онкодиспансера и радиологического центра. Как сообщал “Ъ-Кубань”, в марте стало известно, что проект онкоцентра разработан и готов к госэкспертизе. Объем инвестиций в строительство медучреждения оценивается в 20-30 млрд руб. В состав центра войдут: онкохирургический, радиологический, химиотерапевтический и онкогематологический центры, амбулаторно-поликлинический и диагностический блоки. Инвестором строительства станет фирма «МедИнвестГрупп».

Строительство медицинского кластера в поселке Знаменском под Краснодаром планируется закончить к 2024 году. Помимо онкоцентра, здесь также появятся больницы скорой медпомощи, перинатального центра, детской и взрослой инфекционных больниц.

В ноябре 2020 года началось проектирование радиологического корпуса. Стоимость проектных работ составляла 37,7 млн руб.