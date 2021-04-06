Заместитель генерального директора по взаимодействию с субъектами рынка электроэнергии ПАО «Россети Северный Кавказ» Роман Левченко сегодня, 6 апреля 2021 года, назначен исполняющим обязанности генерального директора энергокомпании.

Роман Левченко – уроженец Ставропольского края. В 2000 году окончил Северо-Кавказский государственный технический университет по специальности «Юриспруденция». После службы в Органах внутренних дел занимал различные руководящие должности в Группе Компаний ООО «Корпорация СТС». С 15 марта 2021 г. назначен заместителем генерального директора по взаимодействию с субъектами рынка электроэнергетики ПАО «Россети Северный Кавказ». С 6 апреля исполняет обязанности руководителя компании.



Полномочия прежнего руководителя компании Виталия Иванова прекращены Советом директоров в связи с переходом на новое место работы.